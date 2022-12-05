Экономика

Мобильное приложение «Госключ» позволит псковичам регистрировать бизнес быстрее

Подписать документы о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя можно с использованием мобильного приложения «Госключ». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Изображение: пресс-служба УФНС России по Псковской области

Для этого сначала следует подготовить в интерактивном сервисе ФНС России «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» пакет документов. Система сама подскажет, какие данные необходимо вводить, а при регистрации юрлица – поможет и с выбором типового устава.

Именно выбор при регистрации ИП и ООО типового устава поможет получить результат в течение суток, уточнили в ведомстве.

Сформированный таким образом пакет документов можно подписать усиленной квалифицированной электронной подписью (КЭП) не выходя из дома - в приложении «Госключ», которое предварительно необходимо установить на мобильное устройство.

Для получения сертификата КЭП в приложении «Госключ» потребуется:

подтвержденная учетная запись на Госуслугах;

смартфон с NFC-модулем;

биометрический загранпаспорт нового поколения (именно он содержит позволяющий идентифицировать гражданина чип с персональной информацией).

После подписания пакета документов в приложении «Госключ» необходимо вернуться в сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» для проверки статуса подписания и направления документов в регистрирующий орган.

Документы, являющиеся результатом государственной регистрации, будут направлены регистрирующим органом в течение суток с момента получения в форме электронных документов, подписанных КЭП, по включенному в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) адресу электронной почты ЮЛ или ИП, а также по адресу электронной почты, указанному заявителем при представлении документов в регистрирующий орган.