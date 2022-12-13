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Экономика

Правила проверок кассовой техники вновь будут действовать в России с 2023 года

13.12.2022 18:01|ПсковКомментариев: 0

Общие правила проверок контрольно-кассовой техники при проведении контрольных мероприятий вновь будут действовать с 1 января 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

Специалисты напомнили, что ограничения на проведение внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, установленные постановлением правительства РФ от 10 марта 2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», заканчивают свое действие 31 декабря 2022 года.

Таким образом, с 1 января 2023 года при проведении контрольных (надзорных) мероприятий будут действовать общие правила проверок ККТ.

В соответствии с Федеральным законом от 22 мая 2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» все производимые расчёты за товары, работы, услуги необходимо фиксировать с применением контрольно-кассовой техники (ККТ).

Пользователь ККТ при осуществлении расчета обязан выдать покупателю кассовый чек на бумажном носителе. Если до момента расчета покупатель предоставил номер телефона или адрес электронной почты, то кассовый чек необходимо направить ему в электронной форме.

Следует учитывать, что предприниматели, организации и их руководители нарушают законодательство Российской Федерации о применении ККТ в случае:

  • не применения ККТ;
  • при использовании ККТ не зарегистрированной в налоговом органе;
  • при игнорировании обязанности выдачи кассового чека или отсутствия в кассовом чеке обязательных реквизитов.

За неприменение ККТ, нарушение установленного порядка применения и регистрации ККТ, за невыдачу кассового чека в соответствии со статьей 14.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Теги: #контрольно-кассовая техника #налоговая
Источник: Псковская Лента Новостей
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