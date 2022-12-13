Экономика

Цены на огурцы взлетели в Псковской области

Из продовольственных товаров больше всего выросли цены на свежие огурцы в Псковской области за месяц – на 30,1%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Кроме того, в ноябре текущего года по сравнению с октябрем апельсины выросли в цене на 18,7%, свежие помидоры – на 13,2%, мягкие конфеты, глазированные шоколадом – на 6%, зелень – на 5,4%, мороженую разделанную рыбу (кроме лососевых пород) – на 4,6%, пшеничную муку – на 4,5%.

Одновременно на ряд продовольственных товаров наблюдалось снижение цен. Наиболее подешевела свекла – на 8,4%, крупа гречневая-ядрица – на 7,4%, чеснок – на 6,9%, морковь – на 6,6%, овощные консервы для детского питания – на 5,7%, мороженые кальмары и яблоки – на 4,6%, белокочанная капуста – на 4,2%, шоколад – на 4,1%.

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Из лекарственных препаратов значительнее других выросли цены на аскорбиновую кислоту – на 16,4%, поливитамины – на 5,9%, аллохол – на 4,2%, натрия хлорид – на 3,5%, цитрамон – на 3,4%. Наибольшее снижение цен отмечено на бисопролол – на 4,1%, перекись водорода – на 4%.