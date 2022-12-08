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Время затянуть пояса?

Аналитики обнародовали новую порцию грустной статистики: 35% россиян стали экономить на еде. В этом году многие люди также решили отказаться от походов в салоны красоты, сократить другие расходы не первой необходимости. Впрочем, неудивительно: с учётом подорожания абсолютно всего самое время научиться расставлять приоритеты.

Учимся красить ногти

По мнению экспертов ВЦИОМ, люди снизили траты на еду по разным причинам: одни хотят накопить на крупную покупку, другие сформировать финансовую подушку на «черный день», третьи — в силу снижения уровня доходов.

Никакой статистики не требуется, чтобы понять — реальный уровень благосостояния населения готовится пробить очередное дно. Зарплаты не растут, а цены на товары и услуги, как обычно, стремятся вверх. Эксперты любят говорить о том, что подорожание тех или иных продуктов связано с экономической ситуацией в стране и мире. Но причины и следствия совершенно не интересуют людей, которые вынуждены отказаться от качественного питания в пользу оплаты коммуналки и кредитов.

По результатам опроса, больше всего на еде стали экономить жители Северо-Запада. Вероятно, сказался низкий уровень зарплат и высокая долговая нагрузка населения этого федерального округа. Аудитория экономящих на «красоте» несколько иная — среди них много жителей Уральского федерального округа. Видимо, сейчас им не до красоты. А обед всегда должен быть по расписанию. Все респонденты, которые стали экономить, оценили свои доходы как плохие.

Удивительно, но тот же опрос показал, что 47% россиян стали употреблять в пищу больше здоровой еды, треть теперь больше занимаются спортом, почти столько же чаще посещают врачей. Варианта здесь два: либо сэкономленные на еде деньги относят в фитнес-клубы и клиники, либо так отвечали граждане, имеющие хороший достаток. Во втором случае вопросов нет: при достойном уровне заработной платы необходимость экономить на жизненно важных вещах даже не рассматривается.

К сожалению, в Псковской области, да и в других регионах, размер зарплат оставляет желать лучшего. Вполне объяснимо, что аналитики SuperJob пришли к такому выводу: псковичи больше ждут в 2023 году повышения зарплаты, чем карьерного роста.

Ведь зачастую людям приходится выбирать: либо вкусная и здоровая еда, либо своевременная оплата коммуналки. Качественная одежда и красивый маникюр, либо покупка квартиры в ипотеку. С каждым годом «среднему классу» всё сложнее поддерживать прежний уровень жизни. Приходится изо всех сил стремиться к увеличению доходов, или же отказываться от дорогостоящих путешествий, заменять ресторанную еду на домашнюю, учиться самостоятельно красить ногти.

Новогодняя распродажа

Возможно, кого-то и устраивает вариант потуже затянуть пояса — например, чтобы похудеть к Новому году. Но траты в преддверии праздника всё равно неизбежны, так как подарки, наряды и продукты на новогодний стол за фантики не продают. К счастью «экономистов» пышные торжества в этом году под запретом, поэтому праздник можно отметить скромно, в семейном кругу. Но будет ли это выгоднее шумной вечеринки? Уже сейчас аналитики предрекают подорожание популярных праздничных продуктов, например, майонеза. Покупать его однозначно придётся, без оливье и шубы праздник будет совсем не тот.

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По мнению некоторых экспертов, подорожание может составить до 10%. Казалось бы, куда еще больше. Стоимость майонеза приличной торговой марки сейчас превышает 100 рублей. А на тазик оливье одной упаковки может и не хватить, поэтому придётся изрядно потратиться.

Ожидается рост цен и на другие продукты, традиционно использующиеся для приготовления праздничных блюд. По данным Псковстата, уже в конце ноября наблюдалось небольшое повышение стоимости колбасы, сыров, сметаны, яиц. Подорожали картофель, капуста, лук, огурцы, конфеты.

Не обязательно заглядывать в статистику, чтобы понять, что цены растут. Достаточно просто зайти в магазин и увидеть всё своими глазами. Горошек без акции сейчас стоит около 90 рублей. Десяток яиц высшей категории в среднем обойдется в 80 рублей. Конечно же, можно уповать на появление заветных жёлтых ценников. Разница в стоимости может колебаться в пределах 10-30 рублей, а побегать по магазинам в поисках акционных товаров придётся знатно.

Некоторые эксперты предлагают дождаться «последней распродажи», когда магазины начнут избавляться от продуктов с истекающим сроком годности. В целом, это будет выгоднее, но будьте готовы к очередям и дракам за колбасу по скидке. Как показывает практика, подавляющее большинство людей закупается к Новому году в последних числах декабря.

А вот за премиальными товарами можно бежать хоть сейчас: аналитики говорят, что повышения цен на новогодние деликатесы, в том числе рыбу и икру, не ожидается.

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Не впадать в крайности

Вряд ли эта новость обнадёжит тех, кто пытается выжить на прожиточный минимум. К слову, в следующем году он составит 14 375 рублей по стране. Предполагается, что на эти деньги можно купить базовые вещи и поддерживать приемлемый уровень жизни. В таком же мире грёз, видимо, живут те, кто подсчитывает минимальный размер оплаты труда. С 1 января он вырастет до 16 242 рубля.

Оба показателя рассчитываются на основании медианного среднедушевого дохода и, на мой взгляд, они крайне условны и необъективны. Просто не укладывается в голове, как можно обеспечить себя всем необходимым на указанные выше суммы. Существует масса исследований, результат которых всегда один — прожить на «минималку» нереально. Участники таких экспериментов, как правило, сильно теряют в весе, у них ухудшается самочувствие и работоспособность.

Реальность такова, что огромный пласт населения живёт в таких «экспериментальных» условиях постоянно. Это те, кто приходит за бесплатными горячими обедами на вокзал, кто просит милостыню или покупает просроченные продукты.

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Однако речь сейчас не о тех, кто по тем или иным причинам оказался за чертой бедности. Многим из тех, кто относит себя к среднему классу, кажется, что скоро придётся экономить не только на еде и салонах красоты. Возможно, кто-то уже готовится ходить на работу пешком из-за подорожания проезда. Или растапливать дыханием снег, чтобы умыться, так как цены на ЖКХ уже выросли.

Можно до бесконечности винить в этом чиновников, зажравшихся олигархов или еще кого-нибудь, только результата это не принесёт. Лучше учитесь быть бережливыми, не впадая в крайности, и не забывать о вещах, на которых экономить нельзя. В первую очередь, это здоровье — не только физическое, но и психологическое.

К тому же, психологи уверены, что экономить на всём подряд очень вредно, таким образом мы программируем себя на бедность. Лучше потратить время на поиск новой высокооплачиваемой работы и улучшение качества жизни, чем на поиск очередной акции в «Пятерочке». Экономия ради экономии малоэффективна. Если вы и сокращаете какие-то расходы, то вырученные средства нужно направить на что-то масштабное.

Ульяна Ловыгина