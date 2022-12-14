Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Есть работа
поддержка мобилизованных членов профсоюза
Господин Рейтингомер
Новая «Пчёлка» в Пскове
Лайфхаки по зарплатной карте
новое в недвижимости
Газ в быту
новогодние корпоративы
проект бюджета Пскова
FAQ передача показаний
лонгрид кушать подано
рост тарифов
Новогодняя акция на Geely
Курс на 2023 ЛОНГРИД
борьба с наледью
фолк-рок в Пскове
 
 
 
ещё Экономика 14.12.2022 15:274 Псковичи оказались одними из самых расточительных россиян 15.12.2022 07:550 Экономист назвал способы законно не платить по кредиту 14.12.2022 18:440 Поправки в проект бюджета города на 2023 год обсудили в Пскове 14.12.2022 15:274 Псковичи оказались одними из самых расточительных россиян 14.12.2022 12:260 Освободить инвесторов от налога на имущество организаций предложили в Псковской области 14.12.2022 11:490 Инфляция в ноябре в Псковской области снизилась до 11,58%
 
 
 
Самое популярное 09.12.2022 11:061 Погибли отец и дочь: стали известны подробности смертельного ДТП под Псковом 11.12.2022 12:580 Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи с гибелью контрактника 76-й дивизии ВДВ 08.12.2022 14:230 Путин вручил двум псковским военнослужащим медали «Золотая звезда» 08.12.2022 22:040 Двое детей пострадали в смертельном ДТП в Псковском районе 11.12.2022 15:251 Жителей Псковской области предупредили об опасном природном явлении
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Экономист назвал способы законно не платить по кредиту

15.12.2022 07:55|ПсковКомментариев: 0

Платить по кредиту необходимо — это долг, который добросовестный заемщик обязан погасить. Из этого правила существует лишь несколько исключений, но все их сложно назвать позитивным сценарием. Бывают варианты частичного погашения — можно выплатить банку сумму меньше, чем основной долг, сообщил экономист Алексей Кричевский.

Прежде всего, возможно не платить по кредиту, если он был застрахован и произошел страховой случай. Для этого при получении кредита необходимо оформить полис, в котором прописано полное покрытие стоимости кредита. В основном, страховые случаи — это тяжелые травмы, которые делают человека временно нетрудоспособным, или инвалидность. Если это произойдет, то обязательства с заемщика будут сняты, а долг погашен страховой компанией.

«Бывают кейсы, когда страховая выплачивает кредит за заемщика после того, как он лишился работы, то есть был уволен не по собственному желанию, и находится в поиске нового места трудоустройства. Но, как правило, у такой опции есть сроки — где-то три месяца, где-то год», — пояснил экономист агентству «Прайм».

Во-вторых, не платить кредит можно, если стать банкротом. Но это, как предупреждает Кричевский, кейс, который «однозначно оставит отпечаток на всей дальнейшей кредитной истории заемщика». Если долгов менее 500 тысяч рублей, банкротство проходит в досудебном порядке, если больше — то только через суд. Имущество, за некоторыми исключениями, будет продано судебными приставами, а вырученные деньги распределят в соответствии с очередностью прав требования. 

Эксперт указал также на еще один эпизод, при котором кредит можно не выплачивать. Речь идет о грубых нарушениях при оформлении кредита со стороны банка или заимодавца. Это могут быть ошибки в формулировках, неправильные даты или числа в паспортных данных, ошибки в ФИО, некорректно оформленные условия договора. Но таких случаев сейчас практически не бывает.

Отсрочить выплаты можно, оформив кредитные каникулы, продолжает экономист. Как правило, этот метод работает для тех, кто лишился дохода от постоянного трудоустройства, либо доходы заемщика сократились более, чем на 30%. При этом оформляются каникулы не более чем на полгода.

Частичная оплата кредита возможна при истечении срока исковой давности и при выкупе своего договора у банка или коллекторов. Как правило, срок исковой давности считается либо с момента последнего платежа, либо со старта просрочки, либо с последнего уведомления о долге. Для выкупа долга у банка или коллекторов придется привлекать третьих лиц, поскольку самому выкупить долг у банка нельзя — такую сделку можно оспорить как фиктивную.

Как правило, после длительной просрочки банки могут продать долг с большим дисконтом — иногда долги уходят за 25% от тела, уточнил он. Но это актуально только при работе с потребительскими кредитами, поскольку в случаях с автокредитами или ипотекой банки предпочитают просто продать залог.

Еще один вариант не платить по кредиту — просто его вернуть в течение двух недель после того, как он был получен. Тогда никакие проценты не начисляются. «Это срок "периода охлаждения", установленного ЦБ. Сейчас все больше договоров составляется так, что при досрочном погашении, например, на отрезке в первые 20% срока действия кредита, заемщик будет должен неустойку. Де-факто это не совсем законная история и довольно легко оспаривается через суд», — заключил Алексей Кричевский.

Теги: #банк #кредит
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли снижение возрастного порога для участия в выборах с 18 до 16 лет?
В опросе приняло участие 186 человек
15.12.2022, 09:300 Названы самые востребованные профессии в Псковской области 15.12.2022, 09:150 Сколько конфет в день можно есть детям, рассказал педиатр 15.12.2022, 09:000 Как выбрать зимнюю омывайку: предложения рынка и свой, псковский продукт 15.12.2022, 08:530 Отреставрированную церковь святой Варвары в Печорах планируют освятить 15 января
15.12.2022, 08:320 Автомобиль BMW Х5 сгорел в стругокрасненской деревне Цапелька 15.12.2022, 08:110 Роспотребнадзор предложил тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ 15.12.2022, 07:550 Экономист назвал способы законно не платить по кредиту 15.12.2022, 07:330 Четыре уголовных дела по налоговым преступлениям возбудили в Псковской области с начала года
15.12.2022, 07:160 Почти 500 кубометров снега вывезли с дорог и улиц Великих Лук 15.12.2022, 06:580 Бездомных собак нельзя причислять к охотничьим ресурсам, заявил депутат Госдумы 15.12.2022, 00:130 Сборная Франции стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу 14.12.2022, 22:151 Снятый в Псковской области фильм «Плакать нельзя» первым получил рибейт от региона
14.12.2022, 22:071 Уровень реализации нацпроектов в Псковской области приближается к 78% 14.12.2022, 22:030 Способы борьбы с чувством тяжести после переедания назвал российский врач 14.12.2022, 21:520 О соборе Петра и Павла с Буя расскажут псковичам в храме Александра Невского 14.12.2022, 21:430 Врачи объяснили вспышку ОРВИ и простудных заболеваний в зимнее время
14.12.2022, 21:350 Литературно-музыкальная встреча с поэтами и музыкантами пройдёт в Пскове 14.12.2022, 21:260 Псковичам напомнили правила обращения с пиротехникой накануне новогодних праздников 14.12.2022, 21:140 Афишу новогодних мероприятий представил Псковский музей-заповедник 14.12.2022, 21:060 Россиянам рассказали, как правильно хранить мандарины
14.12.2022, 20:530 Сбежавшего из больницы мужчину продолжают разыскивать в Псковской области 14.12.2022, 20:440 Псковские благотворители стали лауреатами премии «Справедливая помощь-2022» 14.12.2022, 20:350 Уникальную коллекцию живописи Российской академии художеств представят в Изборске 14.12.2022, 20:170 Чемпионат области по шахматам прошёл в Пскове
14.12.2022, 20:060 Краснокнижного седого дятла заметили в Плюсском районе. ФОТО 14.12.2022, 19:582 После ремонта кровли в доме на улице Стахановской в Пскове стал протекать потолок 14.12.2022, 19:410 Движение транспорта ограничат на улице Белинского в Пскове с 20 декабря 14.12.2022, 19:405 Большинство псковичей уверены в том, что управляют своей жизнью — исследование
14.12.2022, 19:290 Работы по врезке и пуску газа завершили в великолукской деревне Булынино 14.12.2022, 19:210 Депутаты обязали уличных музыкантов Петербурга согласовывать свои выступления 14.12.2022, 19:120 Музейщики «Михайловского» провели «Пушкинские уроки» для опочецких школьников 14.12.2022, 19:020 Мужчина купил поддельную справку о регистрации и принёс её псковским полицейским
14.12.2022, 18:440 Поправки в проект бюджета города на 2023 год обсудили в Пскове 14.12.2022, 18:250 О будущих выездных проектах Псковского музея-заповедника рассказала Светлана Мельникова 14.12.2022, 18:150 «Беседка»: Композитор Николай Мишуков о своем 90-летии и творческих планах. ВИДЕО 14.12.2022, 18:130 Двое жителей Себежского района украли алкоголь из местного магазина
14.12.2022, 18:000 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 14 декабря 14.12.2022, 18:001 Достижение высокого уровня благополучия больше всего заботит российскую молодёжь – ВЦИОМ 14.12.2022, 18:002 Мыть виноград под душем посоветовали в Роспотребнадзоре 14.12.2022, 17:590 Пскович предстанет перед судом за угрозу задушить жену
14.12.2022, 17:520 Минцифры предлагает штрафовать компании за утечку данных пользователей 14.12.2022, 17:470 Дополнительные средства выделят на подарки для детей из семей мобилизованных Пскова 14.12.2022, 17:440 Россиянин застрелил друга на охоте, перепутав его с лосем 14.12.2022, 17:400 Как Псковский музей-заповедник готовится к Новому году, рассказала директор учреждения
14.12.2022, 17:360 Карта скидок для членов профсоюза появится в Псковской области 14.12.2022, 17:344 Вернуть беби-бум: что поможет повысить рождаемость в Псковской области? 14.12.2022, 17:312 «Обратный отсчет»: Светлана Мельникова об итогах года и планах Псковского музея-заповедника. ВИДЕО 14.12.2022, 17:300 Мемориальную келью отца Иоанна предлагают посетить псковичам
14.12.2022, 17:290 Псковский композитор Николай Мишуков: Не могу жить, чтобы не писать музыку 14.12.2022, 17:270 Разыгран контракт на разбор помещений пострадавшей от пожара усадьбы в Любенске 14.12.2022, 17:240 Заболеваемость COVID-19 в Псковской области выросла почти на 20% 14.12.2022, 17:150 «Обратный отсчет»: Олег Брячак об итогах работы псковских эсеров в 2022 году. ВИДЕО
14.12.2022, 17:102 Розничную продажу подросткам зажигалок и газовых баллончиков предложили ограничить в Псковской области 14.12.2022, 17:060 Названа причина направления иска об изъятии у собственника Дома Седельщикова в Пскове 14.12.2022, 17:010 Прокуратура озаботилась качеством уборки снега в Порховском районе 14.12.2022, 16:471 Эксперт назвала причину посадки тополей на псковских улицах
14.12.2022, 16:440 О ходе работ над проектом переноса Анастасиевской часовни в Пскове рассказала Светлана Мельникова 14.12.2022, 16:357 Управление образования администрации Пскова возглавит Геннадий Иойлев 14.12.2022, 16:290 Движение транспорта ограничат на улице Ивана Головко в Пскове 14.12.2022, 16:180 Зоны охраны уникальной усадьбы Лог в Плюсском районе предстоит утвердить депутатам
14.12.2022, 16:093 «Каждый день там падают люди»: наледь образовалась на тротуаре в центре Пскова 14.12.2022, 16:070 Работу экскурсоводов Псковского музея-заповедника оценила Светлана Мельникова 14.12.2022, 16:040 Боксеров из России и Белоруссии восстановили в рейтингах WBA 14.12.2022, 15:570 Свыше 10 домов в Великих Луках останутся без холодного водоснабжения 15 декабря
14.12.2022, 15:540 Не выходить на каток в Финском парке в течение двух дней призвали псковичей 14.12.2022, 15:520 Продолжается следствие по факту пожара в усадьбе Римского-Корсакова в Любенске 14.12.2022, 15:480 О темпах распространения свиного гриппа в Псковской области рассказали в Роспотребнадзоре 14.12.2022, 15:450 Гирлянды длиной 40 метров украсят главную новогоднюю ель Пскова
14.12.2022, 15:410 20-летний пскович предстанет перед судом за смертельное ДТП 14.12.2022, 15:290 Юные смешные голоса 14.12.2022, 15:274 Псковичи оказались одними из самых расточительных россиян 14.12.2022, 15:250 Олег Брячак заявил о возможности купить квартиру в ипотеку на среднюю зарплату
14.12.2022, 15:210 Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Псковской области ждут к Новому году 14.12.2022, 15:200 Светлана Мельникова: По музеефикации Псковского кремля делаем всё, что можем 14.12.2022, 15:110 Почти 9 тысяч пачек немаркированных сигарет выявили псковские таможенники в двух торговых павильонах 14.12.2022, 15:070 Десять человек в Псковской области заболели свиным гриппом
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru