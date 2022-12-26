Экономика

Последствия ухода иностранных инвесторов из Псковской области оценил Александр Котов

Различного рода трудности сегодня испытывают практически все организации и предприятия Псковской области, не только те, которые сотрудничали с иностранными инвесторами. Регион в такой ситуации должен и готов оказывать всевозможную поддержку экономике. Об этом председатель Псковского областного Собрания Александр Котов сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Во первых, по поводу трудностей. Трудности у нас в той или иной степени испытывают практически все, потому что нарушились устоявшиеся логистические цепочки. Рушатся цепочки поставки сырья и сбыта продукции. Есть проблемы с комплектующими и со сбытом, с ними сталкиваются наши организации и предприятия. В такой ситуации нужно идти разными путями», - сказал Александр Котов.

Он отметил, что в регионе на сегодняшний день существуют всевозможные меры поддержки для инвесторов. По его мнению, у Псковской области в этой части есть преимущество в наличии особой экономической зоны «Моглино» - подготовленной площадки, на которую можно зайти для открытия бизнеса. Также Александр Котов напомнил, что у области есть возможность за счёт государственного заказа поддерживать те предприятия, которые готовы выполнять этот заказ.

Поддержку, подчеркнул Александр Котов, сегодня в регионе готовы оказывать, в том числе, точечно, в индивидуальном порядке.

«Двигаться нужно всеми возможными путями, ничего несущественного сегодня нет. Мы будет оказывать всевозможную помощь и поддержку тем, кто сегодня работает», - подчеркнул спикер регионального парламента.