Александр Котов: Бюджет региона на 2023 год готов к принятию во втором чтении

Бюджет Псковской области на 2023 год готов к принятию во втором чтении. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Обратный отсчет».
По его словам, трудностей при принятии законопроекта о бюджете на 2023 год возникнуть не должно. «Наверное, будут критические высказывания, нельзя этого исключать. Другой вопрос, насколько они будут объективны и обоснованы. Дискуссия ожидается. За такой бюджет можно проголосовать. Даже сейчас те цифры, которые мы принимаем на 2023 год, уже сопоставимы с фактом исполнения бюджета 2022. За мою практику такое впервые», - подытожил Александр Котов.