Экономика

Александр Котов: Бюджет региона на 2023 год готов к принятию во втором чтении

Бюджет Псковской области на 2023 год готов к принятию во втором чтении. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Обратный отсчет».

«Мы всегда зависим от федерального бюджета. Сейчас более тщательно прорабатываем приоритеты. Всегда, исходя из ситуации, требуются коррективы: куда направить денежные средства в тех или иных объемах для того, чтобы их использовали наиболее эффективно. Плотно работаем с органами исполнительной власти, проводили обсуждение. Предстоит традиционная встреча губернатора с представителями фракций политических партий, представленных в Псковском областном Собрании, отработала согласительная комиссия», - заметил Александр Котов и подчеркнул, что бюджет на 2023 год готов к принятию во втором чтении.

По его словам, трудностей при принятии законопроекта о бюджете на 2023 год возникнуть не должно. «Наверное, будут критические высказывания, нельзя этого исключать. Другой вопрос, насколько они будут объективны и обоснованы. Дискуссия ожидается. За такой бюджет можно проголосовать. Даже сейчас те цифры, которые мы принимаем на 2023 год, уже сопоставимы с фактом исполнения бюджета 2022. За мою практику такое впервые», - подытожил Александр Котов.