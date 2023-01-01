Экономика

Несколько предприятий Псковской области повысили коэффициент своей работы

Благодаря нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости» в 2022 году несколько предприятий региона повысили эффективность своей работы. Об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников

Эксперты АНО «Федеральный центр компетенций производительности труда» работали на псковском хлебокомбинате и «Псков-Полимере». Оптимизация работы позволит предприятиям сократить время производства продукции.

На ЗАО «ЗЭТО» на базе технопарка «Электрополис» организована «Фабрика процессов», где сотрудников на практике обучают принципам и инструментам бережливого производства, чтобы достичь минимальной себестоимости продукции. Уже 40 сотрудников «ЗЭТО» прошли такое обучение, отметил глава региона.