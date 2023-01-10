Экономика

Три предприятия-фантома выявили в Псковской области в 2022 году

Три предприятия-фантома, деятельность которых не была подтверждена по указанным адресам регистраций производственных площадок, выявила мониторинговая группа Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в Псковской области в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, мониторинговая группа выявила 501 нарушение при оформлении ветеринарно-сопроводительных документов в электронной форме в системе «Меркурий». Чаще всего нарушения допускали при оформлении документов на молочную, мясную и рыбную продукцию.

Самыми распространёнными нарушениями стали:

отсутствие информации о результатах ветеринарно-санитарной экспертизы и недостоверные сведения о ней,

нарушение прослеживаемости продукции,

оформление ВСД на продукцию с истекшим сроком годности,

указание неверных целей при оформлении сертификата.

По фактам выявленных нарушений людям, оформлявшим документы, направили 501 предупреждение, 4 пользователя были заблокированы, у 4 приостановлена регистрация, а ещё у 4 аннулирована регистрация во ФГИС «Меркурий». Также к административной ответственности по выявленным в ходе анализа учетных данных во ФГИС ВетИС нарушениям при оформлении ветеринарных сопроводительных документов привлечены 2 юридических лица.

Кроме того, в 2022 году мониторинговая группа на территории Псковской области выявила пользователя, незаконно осуществляющего выписку ветеринарных сопроводительных документов на площадке иного хозяйствующего субъекта.

Все предприятия, включая предприятия-фантомы, были исключены из реестра поднадзорных объектов, регистрация во ФГИС ВетИС пользователей данных организаций аннулирована, а информация об их деятельности передана в Федеральную налоговую службу, в управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области для принятия мер в рамках возложенных компетенций.