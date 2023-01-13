Экономика

Почти вполовину увеличилась сумма онлайн-покупок на одного жителя Псковской области

У жителей Псковской области все большей популярностью пользуются онлайн-покупки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Объемы продаж через Интернет по крупным и средним торгующим организациям Псковской области с января по ноябрь 2022 года выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составили 1406 млн рублей. Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли выросла на 0,3 процентного пункта и составила 1,7%.

Инфографика: Псковстат

В среднем один житель области тратил на онлайн-покупки в крупных и средних организациях торговли Псковской области в месяц 208 рублей.

Преимущество покупок через Интернет - многообразие товаров, конкурентоспособные цены, экономия времени, возможность заказать товар в любое время суток, добавили статистики.