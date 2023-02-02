Экономика

Как выиграть тендер и стать поставщиком крупнейших заказчиков, расскажут на бесплатном семинаре в Пскове

Семинар для поставщиков, которые хотят начать работать с крупнейшими федеральными компаниями, состоится в Пскове 8 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе корпорации МСП.

На мероприятии выступят представители региональных органов исполнительной власти, АО «Корпорация МСП», крупнейшие заказчики ОАО «РЖД», ПАО «Транснефть», представители электронных торговых площадок (ЭТП), а также организации, осуществляющие поддержку малого и среднего бизнеса.

Во время семинара практикующие эксперты расскажут об основных аспектах законодательства в сфере закупок, ответят на вопросы о нюансах участия в тендерах крупнейших государственных корпораций и разберут сложности, которые могут возникать во время участия в закупках.

В программе:

Как самозанятым и МСП получить доступ к закупкам крупнейших заказчиков?

Цены постоянно меняются, как внести изменения в уже заключенный договор и не работать в минус?

Частые ошибки участников закупок, примеры из административной и судебной практики.

Классические ошибки новичков при участии в закупках. Как их избежать?

Рекомендации поставщикам по исполнению договоров.

Антисанкционные меры в закупках.

Импортозамещение в закупках.

Продажи через электронные магазины.

Участие в семинаре – отличная возможность узнать об особенностях госзакупок, правилах участия и заключения договоров. Приглашенные эксперты поделятся полезными и практически-применимыми советами по развитию бизнеса с учетом текущих экономических условий, а также ответят на все вопросы предпринимателей.

Организатор мероприятия АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) при поддержке правительства Псковской области.

После семинара участники получат:

Презентации спикеров.

Личные рекомендации по поиску подходящих закупок и участию в них.

Список эффективных рабочих инструментов для победы в закупках госкорпораций.

Бесплатный доступ к онлайн-курсу «Основы участия в закупках».

Электронный сертификат участника (для получения укажите полное ФИО при регистрации)

Мероприятие состоится с 11:00 до 14:00 (регистрация участников с 10:00 до 11:00) по адресу: Псков, улица Льва Толстого, 4.

Необходима регистрация на сайте: семинар-мсп.рф.

Участие бесплатное. Количество мест ограничено.