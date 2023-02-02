Как выиграть тендер и стать поставщиком крупнейших заказчиков, расскажут на бесплатном семинаре в Пскове

Семинар для поставщиков, которые хотят начать работать с крупнейшими федеральными компаниями, состоится в Пскове 8 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе корпорации МСП.
На мероприятии выступят представители региональных органов исполнительной власти, АО «Корпорация МСП», крупнейшие заказчики ОАО «РЖД», ПАО «Транснефть», представители электронных торговых площадок (ЭТП), а также организации, осуществляющие поддержку малого и среднего бизнеса.
Во время семинара практикующие эксперты расскажут об основных аспектах законодательства в сфере закупок, ответят на вопросы о нюансах участия в тендерах крупнейших государственных корпораций и разберут сложности, которые могут возникать во время участия в закупках.
В программе:
Участие в семинаре – отличная возможность узнать об особенностях госзакупок, правилах участия и заключения договоров. Приглашенные эксперты поделятся полезными и практически-применимыми советами по развитию бизнеса с учетом текущих экономических условий, а также ответят на все вопросы предпринимателей.
Организатор мероприятия АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) при поддержке правительства Псковской области.
После семинара участники получат:
Мероприятие состоится с 11:00 до 14:00 (регистрация участников с 10:00 до 11:00) по адресу: Псков, улица Льва Толстого, 4.
Необходима регистрация на сайте: семинар-мсп.рф.
Участие бесплатное. Количество мест ограничено.