Экономика

Псковские налоговики расскажут об особенностях ЕНС на онлайн-вебинаре

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области проведет онлайн-вебинар 16 февраля в 11:00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, основной темой станет «Преимущества Единого налогового счета и другие новшества администрирования налогов в 2023 году».

Ведущим консультантом по данному вопросу выступит начальник отдела урегулирования состояния расчетов с бюджетом УФНС России по Псковской области Дмитрий Иванов.

Кроме того, в ходе мероприятия заместитель начальника отдела оказания государственных услуг УФНС России по Псковской области Владимир Копытов расскажет об электронных сервисах ФНС России. Подробнее он остановится на таких онлайн-сервисах, как Личные кабинеты налогоплательщиков физических и юридических лиц.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. По этой же ссылке можно впоследствии посмотреть запись онлайн-вебинара.