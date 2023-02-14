Экономика

Онлайн-сервисы помогут псковичам заполнить платежное поручение на перечисление ЕНП

Заполнить платежное поручение на перечисление ЕНП помогут онлайн-сервисы ФНС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФНС России.

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» введен институт Единого налогового счета (далее – ЕНС). Таким образом, с 1 января 2023 года все налоговые обязательства учитываются в совокупности на едином налоговом счете.

В том случае, если платежное поручение на перечисление Единого налогового платежа (далее – ЕНП) формируется с использованием онлайн-сервисов ФНС России или учетной (бухгалтерской) системы реквизиты платежа заполняются автоматически.

Единый налоговый платеж (ЕНП) – это перечисление денег единой платежкой для всех налогов. Все платежи аккумулируются на ЕНС налогоплательщика.

При этом в личном кабинете или учетной (бухгалтерской) системе достаточно указать только сумму платежа, а в сервисе «Уплата налогов и пошлин» — еще и ИНН / КПП плательщика (головной организации).

Если же налогоплательщик желает самостоятельно заполнить платежное поручение, то пример его заполнения, а также все необходимые реквизиты для уплаты ЕНП размещены на сайте ФНС России, на промостранице «Единый налоговый счет (ЕНС)».

В ведомстве обратили внимание, что в числе реквизитов платежного поручения указан номер казначейского счета получателя ЕНП — управления Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция ФНС России по управлению долгом).

Теперь это единый казначейский счет для перечисления всех платежей, администрируемых налоговыми органами, вне зависимости от места постановки налогоплательщика на учет.