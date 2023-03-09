Экономика

Сбербанк сообщил о возможности возврата к выплате дивидендов

Сбербанк рассматривает возможность вернуться к выплате дивидендов акционерам по итогам 2022 года, сообщил глава банка Герман Греф.

«Сбер завершил 2022 год с чистой прибылью в ₽270,5 млрд. Достигнутый запас прочности позволяет нам вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года», — заявил Греф.

Обыкновенные акции Сбербанка на торгах Московской биржи выросли на 0,2% — до 174,4 рубля по состоянию на 10:06 мск. Привилегированные акции прибавили 0,5%, подорожав до 173,28 рубля, сообщает РБК.

Чистая прибыль Сбербанка за 2022 год по МСФО составила 270,5 млрд рублей, что на 78,3% ниже показателя предыдущего года. Чистые процентные доходы составили 1,9 трлн рублей (+6,6% год к году), а чистые комиссионные доходы — 697,1 млрд рублей (+15,4%). Объем собственных средств вырос до 5,8 трлн рублей, а достаточность базового капитала по группе увеличилась до 14,8%.

Дивидендная политика Сбербанка предусматривает требование к достаточности капитала в 12,5% для выплаты дивидендов акционерам в 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности. В прошлом году банк отказался от выплат дивидендов на фоне рекомендаций ЦБ.

Комментарии Германа Грефа повышают вероятность выплаты дивидендов по итогам 2022 года, полагают аналитики «БКС Мир инвестиций». Исходя из выплаты 50% прибыли за 2022 год, размер потенциальных дивидендов составляет ₽6 на акцию, сообщили эксперты. По текущим котировкам это соответствует 3,4% дивдоходности на обыкновенную акцию и 3,5% на привилегированную.

«Официального решения по дивидендам Сбербанка за 2022 год пока нет. Нельзя полностью исключать, что банк временно отойдет от практики распределения 50% от чистой прибыли. При этом есть вероятность, что дивиденды могут оказаться и выше отмеченного коэффициента», — указали в «БКС Мир инвестиций».