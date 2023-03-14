О зарезервированной сумме для уплаты конкретного налога расскажут псковичам

Сразу три мероприятия в рамках кампании по информированию о нюансах Единого налогового счета проведут для налогоплательщиков сотрудники УФНС России по Псковской области в ближайшие два дня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
15 марта обучающие семинары пройдут в двух районных центрах региона:
Начало семинаров в 11.00.
Мероприятие в Палкино пройдет как часть круглого стола «Бизнес-потенциал муниципальных образований Псковской области. Господдержка. Налогообложение. Соцконтракт», который проводит Центр инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в Псковской области.
Кроме того, 16 марта в 14.00 заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Юлия Фрис проведет онлайн-вебинар, на котором подробно расскажет о том, что такое зарезервированная сумма и как её применить для уплаты конкретного налога, а также о том, как через личный кабинет налогоплательщика подать заявление о распоряжении перечисленной суммой путем её зачета в счет исполнения предстоящей обязанности.
Подключиться к вебинару можно по ссылке.