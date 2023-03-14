Экономика

Бизнес попросил втрое поднять порог ущерба по статьям УК

«Опора России» призвала в три раза повысить пороги крупного и особо крупного ущерба для преступлений в сфере экономической деятельности. Соответствующее предложение содержится в письме делового объединения в Госдуму.

Нынешние лимиты не всегда отвечают экономическим реалиям, поскольку последний раз они индексировались в 2016 году, заявил «Известиям» президент «Опоры России» Александр Калинин. Например, по статье о мошенничестве в предпринимательской сфере значительный ущерб оценивается всего в 10 тысяч рублей, сообщают «Известия».

Среди других инициатив «Опоры России», которые есть в письме — декриминализация нарушений по девяти статьям УК. В «Деловой России» выступили за повышение порогов крупного и особо крупного ущерба, но не поддержали идею о декриминализацию, поскольку это может привести к негативным последствиям.

«Предприниматели должны понимать, что декриминализация — это двустороннее движение, которое отразится на порядке возбуждения уголовных дел», — сказала член генерального совета организации Екатерина Авдеева.

Она пояснила, что если какие-то деяния будет трудно квалифицировать как уголовно наказуемые, то при противоправных действиях может пострадать реальный сектор экономики и обычные россияне.