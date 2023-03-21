«Дневной дозор»: Почему Псковская область отстает по уровню зарплат?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему уровня зарплат в Псковской области. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Псковская область заняла 82 место из 85 в рейтинге регионов по зарплатам в различных отраслях. В исследовании учитывались самые высокие зарплаты субъектов в различных сферах. Наиболее прибыльной «отраслью» в Псковской области в очередной раз оказалась госслужба. Средний доход специалистов составляет 43 тысячи рублей в месяц.
Регион занял самое низкое место по Северо-Западу, причем отрыв от соседей по региону большой. Например, соседний Великий Новгород, который зачастую сравнивают с Псковом, занял 49 место. Остальные регионы Северо-Запада находятся в рейтинге еще выше.
Многие эксперты предполагают, что зарплаты в Пскове низкие из-за отсутствия крупных производств и градообразующих предприятий, в области объективно нет возможностей занять более высокую позицию в рейтинге зарплат.
Но нужно учитывать, что также существует проблема «серых» зарплат, а значит, статистика не отображает реальной картины. Возможно, на самом деле в Пскове есть отрасли, где зарплата выше, чем у госслужащих, но это не отображается официально.
Почему Псковская область так сильно отстала от ближайших соседей по уровню зарплат? Может ли регион сократить это отставание? Что для этого необходимо? Что должны предпринять власти? Почему именно чиновники получают самые большие зарплаты в небогатом регионе? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».
По мнению заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов, директора ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman) Юрия Сорокина, данные рейтинга некорректны. В Пскове, в среднем, такая же зарплата, как и в других регионах, кроме Санкт-Петербурга и Москвы.
В Псковской области, в отличии от Новгородской, нет крупных градообразующих предприятий, объясняет депутат Псковской городской Думы, генеральный директор «Центра кровельных и фасадных систем» Денис Иванов. Также он отметил, что в регионе много госслужащих из-за территориального расположения на границе.
Не согласен с данными рейтинга «серийный» предприниматель, создатель многих бизнес-проектов в Псковской области и за ее пределами Денис Быченков. По его словам, фактически заработная плата в регионе выше, и в Новгороде этот уровень практически не отличается от Пскова.
Высокие зарплаты там, где эффективное производство, утверждает глава печорского крестьянского хозяйства «Витязь» Андрей Вороненков. Предприниматели самостоятельно не могут достичь высоких результатов, такие условия создаются при взаимодействии власти и бизнеса.
Чтобы добиться более высокого уровня заработной платы, нужно развивать производство и строительство в регионе, считает заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Владимир Кузь.
Если рейтинги зарплат реалистичные, то ситуация в Пскове печальная. Нужно признать, что одна из объективных проблем в экономике региона - отсутствие крупных производств и градообразующих предприятий. Даже за 10 лет, прошедших с решения о создании особой экономической зоны «Моглино», промышленные гиганты так и не выбрали псковскую землю местом размещения крупных производств.
Анастасия Сливинская