Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
построй дом своей мечты
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
факторинг для бизнеса
и снова в грязи
Оплата за ОДН с марта
Парк у реки Милевки
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Защита для псковских предпринимателей
Псковское гостеприимство
досрочный выход на пенсию
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
о показаниях электросчётчика
Господин Рейтингомер
Оазис здоровья под Псковом
Подарки к 23 февраля
обновленный дизайн-код
 
 
 
ещё Экономика 21.03.2023 08:476 Импорт пластиковых товаров хотят запретить в России 22.03.2023 21:060 Сельхозпредприятия Псковского района сработали в 2022 году с прибылью в 605 млн рублей 22.03.2023 19:240 В России упростили порядок размещения летних кафе 22.03.2023 18:502 «Дневной дозор»: Почему Псковская область отстает по уровню зарплат? 21.03.2023 16:130 Семинары о нюансах Единого налогового счета проведут в Опочке, Новоржеве, Пустошке и Дно 21.03.2023 14:210 Что сдерживало инфляцию в Псковской области в феврале, объяснили в ЦБ
 
 
 
Самое популярное 15.03.2023 06:586 Ремонт Ольгинского моста стартовал в Пскове, переправу частично перекрыли. ВИДЕО 22.03.2023 10:448 Псковичи возмущены повышением квартплаты в три раза 16.03.2023 09:300 Воруют всё: магазинные хищения по-псковски 22.03.2023 12:466 Директор псковской управляющей компании объяснила крупные суммы в квитанциях за март 15.03.2023 09:304 Пробки образовались на нескольких улицах в Пскове. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

«Дневной дозор»: Почему Псковская область отстает по уровню зарплат?

22.03.2023 18:50|ПсковКомментариев: 2

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему уровня зарплат в Псковской области. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Псковская область заняла 82 место из 85 в рейтинге регионов по зарплатам в различных отраслях. В исследовании учитывались самые высокие зарплаты субъектов в различных сферах. Наиболее прибыльной «отраслью» в Псковской области в очередной раз оказалась госслужба. Средний доход специалистов составляет 43 тысячи рублей в месяц.

Регион занял самое низкое место по Северо-Западу, причем отрыв от соседей по региону большой. Например, соседний Великий Новгород, который зачастую сравнивают с Псковом, занял 49 место. Остальные регионы Северо-Запада находятся в рейтинге еще выше.

Многие эксперты предполагают, что зарплаты в Пскове низкие из-за отсутствия крупных производств и градообразующих предприятий, в области объективно нет возможностей занять более высокую позицию в рейтинге зарплат.

Но нужно учитывать, что также существует проблема «серых» зарплат, а значит, статистика не отображает реальной картины. Возможно, на самом деле в Пскове есть отрасли, где зарплата выше, чем у госслужащих, но это не отображается официально.

Почему Псковская область так сильно отстала от ближайших соседей по уровню зарплат? Может ли регион сократить это отставание? Что для этого необходимо? Что должны предпринять власти? Почему именно чиновники получают самые большие зарплаты в небогатом регионе? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

По мнению заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов, директора ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman) Юрия Сорокина, данные рейтинга некорректны. В Пскове, в среднем, такая же зарплата, как и в других регионах, кроме Санкт-Петербурга и Москвы.

«Считаю, что эти данные совершенно некорректны и опираться на них нельзя. Непонятно, как эти подсчеты ведутся, поэтому отношусь к этим "местам в рейтингах"  достаточно скептически. Думаю, что в Псковской области среднестатистические цифры не сильно отличаются от других регионов, у нас вся страна живет одинаково, исключая, разумеется Санкт-Петербург и Москву - там картина другая».

В Псковской области, в отличии от Новгородской, нет крупных градообразующих предприятий, объясняет депутат Псковской городской Думы, генеральный директор «Центра кровельных и фасадных систем» Денис Иванов. Также он отметил, что в регионе много госслужащих из-за территориального расположения на границе.

«В основном очень большое количество чиновников, потому что у нас границы рядом. С экономикой не так все хорошо, если даже в Новгороде завод выпускает сумасшедшие объемы продукции. С этим связано колоссальное пополнение бюджета. У нас градообразующих предприятий раз, два и обчелся. Псков вообще туристический. Это показывает то, насколько у нас можно заниматься бизнесом. Бизнес не может существенно больше платить, потому что доходов не так много. Нет у нас больших предприятий, которые могли бы давать и бюджет, и деньги, и доходы. Только торговля, услуги, а там добавочная стоимость маленькая, поэтому и зарплата маленькая».

Не согласен с данными рейтинга «серийный» предприниматель, создатель многих бизнес-проектов в Псковской области и за ее пределами Денис Быченков. По его словам, фактически заработная плата в регионе выше, и в Новгороде этот уровень практически не отличается от Пскова.

«Я не согласен с тем, что в Пскове настолько ниже зарплаты, поскольку я знаю ситуацию и в Новгороде, и других городах не понаслышке. Я сам там зарплату плачу. По крайней мере, в моих организациях зарплаты в Пскове точно не ниже, чем в Новгороде. И говорить о том, что максимально возможная зарплата в Пскове – 40 тысяч... Считаю, что, возможно, это белая зарплата, которая определенная как-то выскочила. Фактически зарплата в структурах, которые живые, сейчас стремятся быть выше, я бы так сказал. Как и вся статистика в России, она наполовину высосана из пальца, наполовину придумана, чтобы подать хорошие цифры наверх, либо чтобы что-то прикрыть. Не верю в русскую статистику».

Высокие зарплаты там, где эффективное производство, утверждает глава печорского крестьянского хозяйства «Витязь» Андрей Вороненков. Предприниматели самостоятельно не могут достичь высоких результатов, такие условия создаются при взаимодействии власти и бизнеса.

«Высокая зарплата там, где эффективное производство. Для того, чтобы иметь эффективные инструменты, нам нужно работать совместно с властью. Значит, должны быть какие-то уровни взаимодействия, которые обозначат потребности, способы решения задач в этом направлении. Нужно собираться разговаривать, двигать это направление совместными усилиями как бизнесу, так и власти. У власти есть свои возможности. У бизнеса есть понимание внутренних процессов и тормозов, которые необходимо устранять».

Чтобы добиться более высокого уровня заработной платы, нужно развивать производство и строительство в регионе, считает заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Владимир Кузь.

«У нас дотационный регион, нет производства, нужно развивать производство и стройку. Регион очень перспективный. В принципе, уровень зарплат можно поднять. У чиновников и уровень нагрузки достаточно высокий, несмотря на то, что многие считают, что чиновники бездельники. Сейчас колоссальная нагрузка, и тяжело найти специалиста на более низкую оплачиваемую заработную плату».

Если рейтинги зарплат реалистичные, то ситуация в Пскове печальная. Нужно признать, что одна из объективных проблем в экономике региона - отсутствие крупных производств и градообразующих предприятий. Даже за 10 лет, прошедших с решения о создании особой экономической зоны «Моглино», промышленные гиганты так и не выбрали псковскую землю местом размещения крупных производств.

Анастасия Сливинская

Теги: #зарплата #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где и как планируете отдыхать летом?
В опросе приняло участие 109 человек
22.03.2023, 21:470 Годовая мощность экотехнопарка в Псковской области составит 250 тысяч тонн отходов 22.03.2023, 21:400 Акция «Библионочь-2023» в этом году пройдет 27 мая 22.03.2023, 21:330 Кусок целлофана обнаружил в печенье острович 22.03.2023, 21:200 Следственный изолятор осмотрел прокурор области Иван Грибов в Пскове
22.03.2023, 21:170 Названы даты работы летней полевой археологической школы «Горожане 2023» 22.03.2023, 21:060 Сельхозпредприятия Псковского района сработали в 2022 году с прибылью в 605 млн рублей 22.03.2023, 21:000 Псковские работодатели за год получили более 30 млн рублей на охрану труда 22.03.2023, 20:400 Десять полезных продуктов при анемии назвали эксперты
22.03.2023, 20:200 Бесплатно пройти флюорографическое обследование приглашают жителей и гостей Пскова 22.03.2023, 20:071 Россия может наладить производство процессоров с дружественными странами уже в 2023 году 22.03.2023, 20:000 Псковские приставы вошли в тройку лучших территориальных органов России 22.03.2023, 19:400 Ведущие пульмонологи проведут прием в Великих Луках 1 апреля
22.03.2023, 19:240 В России упростили порядок размещения летних кафе 22.03.2023, 19:200 Конференция «Сельские храмы. Незабытое» пройдёт в Изборске 22.03.2023, 19:170 LADA и Audi столкнулись друг с другом на подъезде к Ольгинскому мосту в Пскове 22.03.2023, 19:110 Готовый бизнес на продаже в Пскове: ТОП горячих предложений
22.03.2023, 19:010 Прогноз погоды от нейросети запустил в эфир региональный российский телеканал. ВИДЕО 22.03.2023, 19:000 Транспортная полиция призывает псковичей усилить контроль за досугом детей 22.03.2023, 18:502 «Дневной дозор»: Почему Псковская область отстает по уровню зарплат? 22.03.2023, 18:450 «Детская филармония» начала проводить репетиции в Пскове. ВИДЕО
22.03.2023, 18:410 В Михайловском «ввели в эксплуатацию» новое жильё для скворцов 22.03.2023, 18:330 Два автомобиля учинили ДТП у Рыбницкой башни в Пскове 22.03.2023, 18:270 Число отравлений детей алкоголем стабильно увеличивается в Псковской области 22.03.2023, 18:150 Вакансии судей открыты в Великих Луках и Острове
22.03.2023, 18:001 Траектория падения 22.03.2023, 18:000 «Дом Советов»: Игорь Дитрих о работе в 11-м округе и актуальных вопросах здравоохранения. ВИДЕО 22.03.2023, 17:530 Псковский театр драмы рассказал о семи предметах из спектакля «Лягушки» 22.03.2023, 17:510 Более 17 тонн порошка гемоглобина и плазмы крови не пропустили через границу РФ в Псковской области
22.03.2023, 17:490 Псковский врач заявила об опасности популярной детской игрушки 22.03.2023, 17:470 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 22 марта 22.03.2023, 17:400 Эксперт рассказал, как защитить организм от гриппа и вирусов в сезон простуд 22.03.2023, 17:390 Как правильно подать уведомление об исчисленных налогах, разъяснили псковичам
22.03.2023, 17:340 Врач назвала наиболее распространенные заболевания у маленьких псковичей 22.03.2023, 17:331 «Гайд-парк»: Дмитрий Михайлов о ситуации в обкоме КПРФ и подготовке к губернаторским выборам. ВИДЕО 22.03.2023, 17:250 В Псковской области фиктивно зарегистрировали граждан Таджикистана, Киргизии и Белоруссии 22.03.2023, 17:180 Игорь Дитрих о значимости ТОСов для населения Псковской области
22.03.2023, 17:140 Напавшего на таксиста с ножом великолучанина заключили под стражу 22.03.2023, 17:090 МТС подготовила для учителей онлайн-урок по безопасности подростков в Интернете 22.03.2023, 17:060 Конструктивным назвал диалог о здравоохранении между депутатами и региональной властью вице-спикер Собрания 22.03.2023, 17:013 Автор арт-объекта «Антигравитация» обернул статую белой тканью в ответ на возмущения псковичей
22.03.2023, 16:520 «PROПРАВО»: О господдержке военнослужащих и членов их семей. ВИДЕО 22.03.2023, 16:450 КПРФ не рассчитывает на возможность организации митингов в преддверии выборов в Псковской области 22.03.2023, 16:390 Сергей Вострецов: В ближайшее время может организоваться профсоюз работников пунктов выдачи 22.03.2023, 16:295 Псковичку осудили за оправдание терроризма и публичные призывы к экстремизму
22.03.2023, 16:260 Два водителя пострадали в столкновении автомашин на улице Труда в Пскове. ФОТО 22.03.2023, 16:210 Игорь Дитрих о переселении соотечественников и орфанных заболеваниях 22.03.2023, 16:191 Кино для детей будут полностью финансировать из госбюджета 22.03.2023, 16:130 Выпавшая из окна годовалая псковичка находится в больнице в тяжелом состоянии
22.03.2023, 16:120 Труп мужчины достали из реки Ловати в Великолукском районе 22.03.2023, 16:080 Военные смогут заверять документы о регистрации ребенка или заключении брака у командиров воинских частей 22.03.2023, 15:520 Рост случаев сахарного диабета у детей фиксируют в Псковской области 22.03.2023, 15:494 Стали известны хедлайнеры фестиваля «Добрый рок 2023» под Псковом
22.03.2023, 15:361 Найти общий язык посоветовал спортивным федерациям региона Игорь Дитрих 22.03.2023, 15:300 Скованные одной целью 22.03.2023, 15:280 Более 16 тысяч пациентов получили помощь в псковской детской областной больнице в 2022 году 22.03.2023, 15:250 О новом законопроекте в поддержку участников СВО рассказал Андрей Турчак
22.03.2023, 15:160 Почти 700 школьников побывали на музейных «Пушкинских уроках» 22.03.2023, 15:080 Дмитрий Михайлов назвал состав «первого дивизиона» на выборах 22.03.2023, 14:590 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга с главврачом Псковской детской областной больницы 22.03.2023, 14:492 Вице-спикер областного Собрания о догазификации: Люди видят, что процесс пошел
22.03.2023, 14:460 Основную причину негодности контейнеров для вывоза ТКО назвали в «Экопроме» 22.03.2023, 14:320 «Акваполис» вручил подарки участницам супер-сезона «Мисс и Миссис Псков» 22.03.2023, 14:211 Дмитрий Михайлов: КПРФ не станет создавать коалиции для участия в выборах губернатора 22.03.2023, 14:121 Зачем нам берег турецкий?
22.03.2023, 14:111 Игорь Дитрих о муниципальной реформе: Переход к округам – это правильно и своевременно 22.03.2023, 14:030 Принять участие в поэтическом конкурсе приглашает ZAGA-GAME псковичей 22.03.2023, 13:560 КПРФ планирует участвовать в муниципальных выборах в восьми районах Псковской области 22.03.2023, 13:490 Очередная сессия областного Собрания назначена на 30 марта
22.03.2023, 13:420 Центр подготовки юных моряков-подводников открыли в школе №18 в Пскове 22.03.2023, 13:302 Путин даст поручение правительству проработать инициативу ЕР о программе капремонта колледжей 22.03.2023, 13:261 В псковском обкоме КПРФ рассказали, как рассчитывают пройти муниципальный фильтр на выборах губернатора 22.03.2023, 13:250 Кредитные истории соискателей проверяет каждый четвертый работодатель - исследование
22.03.2023, 13:130 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Игорем Дитрихом 22.03.2023, 13:090 Дворовую территорию после замены сетей благоустроят у дома №15 на Зональном переулке в Пскове 22.03.2023, 12:570 Случаи заражения сибирской язвой фиксируют среди россиян 22.03.2023, 12:530 Псковичи лишились более миллиона рублей после общения с мошенниками
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru