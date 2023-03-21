Экономика

«Дневной дозор»: Почему Псковская область отстает по уровню зарплат?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему уровня зарплат в Псковской области. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Псковская область заняла 82 место из 85 в рейтинге регионов по зарплатам в различных отраслях. В исследовании учитывались самые высокие зарплаты субъектов в различных сферах. Наиболее прибыльной «отраслью» в Псковской области в очередной раз оказалась госслужба. Средний доход специалистов составляет 43 тысячи рублей в месяц.

Регион занял самое низкое место по Северо-Западу, причем отрыв от соседей по региону большой. Например, соседний Великий Новгород, который зачастую сравнивают с Псковом, занял 49 место. Остальные регионы Северо-Запада находятся в рейтинге еще выше.

Многие эксперты предполагают, что зарплаты в Пскове низкие из-за отсутствия крупных производств и градообразующих предприятий, в области объективно нет возможностей занять более высокую позицию в рейтинге зарплат.

Но нужно учитывать, что также существует проблема «серых» зарплат, а значит, статистика не отображает реальной картины. Возможно, на самом деле в Пскове есть отрасли, где зарплата выше, чем у госслужащих, но это не отображается официально.

Почему Псковская область так сильно отстала от ближайших соседей по уровню зарплат? Может ли регион сократить это отставание? Что для этого необходимо? Что должны предпринять власти? Почему именно чиновники получают самые большие зарплаты в небогатом регионе? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

По мнению заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов, директора ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman) Юрия Сорокина, данные рейтинга некорректны. В Пскове, в среднем, такая же зарплата, как и в других регионах, кроме Санкт-Петербурга и Москвы.

«Считаю, что эти данные совершенно некорректны и опираться на них нельзя. Непонятно, как эти подсчеты ведутся, поэтому отношусь к этим "местам в рейтингах" достаточно скептически. Думаю, что в Псковской области среднестатистические цифры не сильно отличаются от других регионов, у нас вся страна живет одинаково, исключая, разумеется Санкт-Петербург и Москву - там картина другая».

В Псковской области, в отличии от Новгородской, нет крупных градообразующих предприятий, объясняет депутат Псковской городской Думы, генеральный директор «Центра кровельных и фасадных систем» Денис Иванов. Также он отметил, что в регионе много госслужащих из-за территориального расположения на границе.

«В основном очень большое количество чиновников, потому что у нас границы рядом. С экономикой не так все хорошо, если даже в Новгороде завод выпускает сумасшедшие объемы продукции. С этим связано колоссальное пополнение бюджета. У нас градообразующих предприятий раз, два и обчелся. Псков вообще туристический. Это показывает то, насколько у нас можно заниматься бизнесом. Бизнес не может существенно больше платить, потому что доходов не так много. Нет у нас больших предприятий, которые могли бы давать и бюджет, и деньги, и доходы. Только торговля, услуги, а там добавочная стоимость маленькая, поэтому и зарплата маленькая».

Не согласен с данными рейтинга «серийный» предприниматель, создатель многих бизнес-проектов в Псковской области и за ее пределами Денис Быченков. По его словам, фактически заработная плата в регионе выше, и в Новгороде этот уровень практически не отличается от Пскова.

«Я не согласен с тем, что в Пскове настолько ниже зарплаты, поскольку я знаю ситуацию и в Новгороде, и других городах не понаслышке. Я сам там зарплату плачу. По крайней мере, в моих организациях зарплаты в Пскове точно не ниже, чем в Новгороде. И говорить о том, что максимально возможная зарплата в Пскове – 40 тысяч... Считаю, что, возможно, это белая зарплата, которая определенная как-то выскочила. Фактически зарплата в структурах, которые живые, сейчас стремятся быть выше, я бы так сказал. Как и вся статистика в России, она наполовину высосана из пальца, наполовину придумана, чтобы подать хорошие цифры наверх, либо чтобы что-то прикрыть. Не верю в русскую статистику».

Высокие зарплаты там, где эффективное производство, утверждает глава печорского крестьянского хозяйства «Витязь» Андрей Вороненков. Предприниматели самостоятельно не могут достичь высоких результатов, такие условия создаются при взаимодействии власти и бизнеса.

«Высокая зарплата там, где эффективное производство. Для того, чтобы иметь эффективные инструменты, нам нужно работать совместно с властью. Значит, должны быть какие-то уровни взаимодействия, которые обозначат потребности, способы решения задач в этом направлении. Нужно собираться разговаривать, двигать это направление совместными усилиями как бизнесу, так и власти. У власти есть свои возможности. У бизнеса есть понимание внутренних процессов и тормозов, которые необходимо устранять».

Чтобы добиться более высокого уровня заработной платы, нужно развивать производство и строительство в регионе, считает заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Владимир Кузь.

«У нас дотационный регион, нет производства, нужно развивать производство и стройку. Регион очень перспективный. В принципе, уровень зарплат можно поднять. У чиновников и уровень нагрузки достаточно высокий, несмотря на то, что многие считают, что чиновники бездельники. Сейчас колоссальная нагрузка, и тяжело найти специалиста на более низкую оплачиваемую заработную плату».

Если рейтинги зарплат реалистичные, то ситуация в Пскове печальная. Нужно признать, что одна из объективных проблем в экономике региона - отсутствие крупных производств и градообразующих предприятий. Даже за 10 лет, прошедших с решения о создании особой экономической зоны «Моглино», промышленные гиганты так и не выбрали псковскую землю местом размещения крупных производств.

Анастасия Сливинская