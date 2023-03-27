Экономика

Жителям трех районов Псковской области расскажут о нюансах Единого налогового счета

Сотрудники УФНС России по Псковской области продолжают проведение информационно-обучающих семинаров и вебинаров, в рамках которых рассказывают налогоплательщикам о нюансах Единого налогового счета (ЕНС), введенного с 1 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФНС России.

Так, ближайшие семинары пройдут сразу в трех районных центрах Псковской области:

28 марта – Плюсса, улица Ленина, 25 (администрация городского поселения) - начало мероприятия в 11.00;

28 марта – Новосокольники, улица Тихмянова, 10 (Детская школа искусств) - начало мероприятия в 10.00;

29 марта – Пушкинские Горы, улица Ленина, 6 (администрация городского поселения Пушкинские Горы) - начало мероприятия в 11.00.

В качестве докладчиков выступят специалисты УФНС России по Псковской области, которые расскажут, в том числе, о порядке и сроках представления уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов плательщика и об ответственности за непредоставление (несвоевременное предоставление) этого документа.

В свою очередь 29 марта года начальник отдела урегулирования задолженности физических лиц Татьяна Малышева на онлайн-вебинаре расскажет о том, что делать, есть образовалась задолженность:

Кроме того, 28 и 31 марта в 11.00 заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Юлия Фрис и начальник отдела урегулирования состояния расчётов с бюджетом управления Дмитрий Иванов проведут онлайн-вебинар на тему ЕНС, и расскажут о том, как правильно оформлять платежные документы на ЕНП, а также покажут на примере оформление платежного документа по налогам, не входящим в состав ЕНС.

Подключиться к вебинарам можно по ссылке.

Налоговые органы Псковской области еженедельно проводят обучающие семинары и вебинары для налогоплательщиков по данной тематике. Ознакомиться с графиком мероприятий, а также узнать о месте проведения или получить ссылки для подключения можно здесь.