Экономика

Цены на огурцы начали снижаться в Псковской области

Свежие огурцы в Псковской области подешевели на 25,4% в марте 2023 года по сравнению с февралем 2023-го. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Помимо этого, подешевели картофель – на 8,9%, мясные консервы для детского питания – на 7,5%, говяжья, свиная печень – на 6,8%, сухие приправы, специи – на 5,3%, бескостная говядина и сосиски, сардельки – на 5%.

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Напомним, ранее на протяжении нескольких месяцев цены на огурцы в Псковской области продолжали расти. По информации Псковстата, в феврале по сравнению с январем они увеличились на 23,5%, в январе – на 28,4%, в декабре 2022 года – на 26,2%, в ноябре - на 30,1%.

Добавим, по итогу марта из продовольственных товаров более всего за месяц выросли цены на свежие помидоры – на 16%, виноград – на 14,9%, свежую зелень – на 9,2%, репчатый лук – на 7,1%, кетчуп – на 7%, куриные яйца – на 6,9%, сгущенное молоко с сахаром – на 4,9%, натуральный кофе в зернах и молотый – на 4,7%, груши – на 4,6%, печенье – на 4,1%.