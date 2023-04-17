Экономика

Новый сезон проекта «Цифровой ликбез» запустили в России

Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России запустили новый сезон Всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез», реализуемого в поддержку федеральных проектов «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» и «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Это третий сезон проекта в текущем учебном году. В этом сезоне партнером проекта стал благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», экспертами которого подготовлены материалы в формате коротких мультфильмов по темам: «Цифровой баланс», «Авторское право», «Цифровой этикет», «Права потребителей» и «Электронные деньги». Ролики позволят обучающимся повысить уровень цифровой и финансовой грамотности, расскажут о кибербезопасности, правилах поведения в сети и основных принципах безопасного пользования интернетом.

«В пяти новых роликах ребята узнают об авторских правах, электронных деньгах, этикете в интернете и балансе реальной и цифровой жизни. Материалы смогут также использовать родители школьников, а педагоги — интегрировать в образовательный процесс», — сказала директор департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.

Видеоролики от благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» пополнят подборку полезных материалов на сайте «Цифрового ликбеза» и станут полезным дополнением к обучающим материалам других партнеров проекта. Все материалы верифицированы Минпросвещения России. «Мы рады участвовать в таком масштабном и ценном для российских школьников просветительском проекте „Цифровой ликбез“ и поделиться своей экспертизой по цифровой и финансовой грамотности и навыкам XXI века. Мы стремимся к созданию современного интерактивного контента, чтобы освоение новых знаний и навыков стало увлекательным обучением через приключение», — отметил исполнительный директор благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Петр Положевец.

«Цифровой ликбез» запустили в 2022 году и к нему уже присоединились 89 регионов страны. Уроки, посвященные безопасному поведению в сети Интернет и развитию навыков цифровой грамотности, проходят школьники с 1 по 11 класс. Видеоматериалы также будут полезны и педагогам, мультфильмы «Цифрового ликбеза» можно легко интегрировать в учебный процесс на уроках ОБЖ, информатики или использовать на родительских собраниях.

«Более 90% детей в России имеют собственный мобильный телефон или планшет с выходом в интернет и наравне со взрослыми, а порой и опережая их, ежедневно сталкиваются с огромным потоком информации, который помимо пользы может нести и вред. И здесь мы видим своей задачей уберечь детей от внешних киберугроз. В новом сезоне „Цифрового ликбеза“ расскажем о том, как правильно распоряжаться электронными деньгами, о цифровом этикете — уверен, эти знания очень пригодятся», — отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.