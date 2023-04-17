Экономика

Новую налоговую льготу для предпринимателей из других регионов ввели в Псковской области

Законопроект, вводящий новую налоговую льготу для предпринимателей из других регионов, одобрили депутаты Псковского областного Собрания на сессии 25 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Льготой смогут воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели из других субъектов РФ, впервые зарегистрированные на территории Псковской области в связи с переменой ими места нахождения и места жительства.

Воспользоваться минимальными налоговыми ставками индивидуальные предприниматели смогут в течение трёх налоговых периодов с момента переезда, организации – при регистрации и постановке на налоговый учёт в Псковской области в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.

Минимальные налоговые ставки для впервые зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации налогоплательщиков в связи с переменой ими места нахождения или места жительства уже установлены в нескольких субъектах РФ, таких как Астраханская область, Республика Калмыкия, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Кировская область, Пензенская область, Курганская область, Республика Бурятия.