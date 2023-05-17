Экономика

Псковичи больше не будут перечислять налоги тульскому казначейству

При перечислении платежей по налогам в реквизитах псковичам теперь необходимо указывать другое наименование получателя средств. Об изменении наименования получателя, подлежащего указанию при перечислении платежей, администрируемых налоговыми органами, Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

В поле №16 в графе «Значение», вместо «УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)» теперь необходимо указывать «Казначейство России (ФНС России)».

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Иные реквизиты получателя платежа остаются без изменений.