Псковичи больше не будут перечислять налоги тульскому казначейству

При перечислении платежей по налогам в реквизитах псковичам теперь необходимо указывать другое наименование получателя средств. Об изменении наименования получателя, подлежащего указанию при перечислении платежей, администрируемых налоговыми органами, Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.
В поле №16 в графе «Значение», вместо «УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)» теперь необходимо указывать «Казначейство России (ФНС России)».
Иные реквизиты получателя платежа остаются без изменений.
|
Номер (поля) платежного документа
|
Наименование (поля) реквизита платежного документа
|
Значение
|
13
|
Наименование банка получателя средств
|
«Отделение Тула Банка России//УФК по Тульской области, Тула»
|
14
|
БИК банка получателя средств (БИК ТОФК)
|
«017003983»
|
15
|
№ счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета)
|
«40102810445370000059»
|
16
|
Получатель
|
«Казначейство России (ФНС России)»
|
17
|
Номер казначейского счета
|
«03100643000000018500»