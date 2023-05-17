Экономика

В мае МТС проведет серию бесплатных вебинаров для псковских предпринимателей

Серию бесплатных вебинаров проведут для бизнеса Псковской области в мае. На онлайн-встречах эксперты МТС расскажут о российских цифровых сервисах, помогающих компаниям вести бизнес и привлекать клиентов в период нестабильности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Участие в вебинарах бесплатное, нужна предварительная регистрация.

23 мая в 11:00 начнется вебинар «Цифровизация HR: ЭДО и облачные технологии», где с участниками поделятся информацией, как без единого бумажного документа организовать прием на работу, управление командировками, отпусками и сервисными заявками.

23 мая в 12:00 состоится вебинар «МТС Маркетолог и Яндекс Реклама: простые инструменты продвижения», где можно будет узнать про бесплатные возможности для увеличения продаж, которые появились совсем недавно.

23 мая в 13:00 на вебинаре «Как перенести обучение и адаптацию на отечественное ПО» вы узнаете о российской компании Webinar Group с экосистемой сервисов для онлайн-встреч, вебинаров, виртуальных мероприятий, совместной работы и смешанного обучения.

24 мая в 10:00 стартует вебинар «Контроль объектов агропромышленного комплекса на основе технологий интернета вещей». Эксперты поделятся инструментами, позволяющими вести удалённый мониторинг температуры и влажности, учёт потребления воды и электричества на удалённых объектах.

25 мая в 13:00 пройдет вебинар «Как внедрить отечественную платформу для онлайн-обучения и коммуникаций в вузах», чтобы сделать онлайн-обучение качественным и удобным.

30 мая в 11:00 на вебинаре «Cloud SD-WAN. Решение для объединения филиалов в безопасную сеть» вы узнаете, кому и когда будет полезен облачный сервис.

30 мая в 13:00 стартует вебинар «Как развернуть в компании платформу Webinar для онлайн-встреч и мероприятий», на котором эксперты поделятся инструментами для проведения совещаний, стратегических сессий и встреч на всю компанию из браузера или мобильного приложения.