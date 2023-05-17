Экономика

Новый раздел стал доступен псковичам в личном кабинете налогоплательщика

Раздел Единого налогового счета (ЕНС) стал доступен в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

«Теперь после доработки функционала личного кабинета налогоплательщикам - физлицам доступно единое сальдо расчетов с бюджетом, детализация баланса, задолженность по видам налогов, информация о совершенных и предстоящих платежах, а также архив операций, совершенных до 2023 года», - рассказали в налоговой.

В ведомстве отметили, что актуализация сведений по отдельным налогоплательщикам еще ведется. Поэтому в случаях, когда по сумме сальдо, отраженной в личном кабинете, возникают вопросы, можно использовать кнопку в сервисе ЛК «Сообщить об ошибке» и пояснить причину своего возражения.

Специалисты напомнили, что уточнить сальдо и провести индивидуальную сверку можно при личном посещении налогового органа по месту своего учета. До проведения полной верификации меры принудительного взыскания к налогоплательщикам применяться не будут.

Помимо этого, сроки исполнения по требованиям об уплате налога увеличены с восьми дней на месяц, а до 30 июня 2023 года не начисляются пени, если налогоплательщик ошибся при формировании уведомления об исчисленных налогах или не направил его вовсе.