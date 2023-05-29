Экономика

Псковичей предупредили об изменении порядка списания средств с единого налогового счета

Изменяется порядок списания средств с единого налогового счета. Федеральный закон от 29 мая №196-ФЗ вносит изменения в пункт 8 статьи 45 НК РФ. Поправки изменяют последовательность списания средств с ЕНС, перечисленных в качестве единого налогового платежа (ЕНП). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Теперь в первую очередь распределение ЕНП будет осуществляться в счет исполнения обязанности по НДФЛ. Налоговые органы спишут денежные средства исходя из совокупной обязанности налогоплательщика в следующей очередности:

недоимка по НДФЛ - начиная с наиболее раннего момента ее возникновения;

НДФЛ - с момента возникновения обязанности по его перечислению налоговым агентом;

недоимка по иным налогам, сборам, страховым взносам - начиная с наиболее раннего момента ее возникновения;

иные налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы - с момента возникновения обязанности по их уплате (перечислению);

пени;

проценты;

штрафы.

Данные изменения вступают в силу с момента опубликования закона — с 29 мая 2023 года (пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 29 мая 2023 года №196-ФЗ).