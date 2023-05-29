Андрей Козлов: Аграрии Псковской области работают, несмотря на непростые погодные условия

Аграрии Псковской области работают, несмотря на непростые погодные условия. Такое мнение озвучил председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Депутат уточнил, что на этот год запланировано выполнение всех поставленных задач.
«На этот год - не снизить задачи, которые запланированы. У нас подписываются соглашения с Министерством сельского хозяйства, где указывается запланированное количество продукции. Нас судят по выполнению этих показателей. Аграрии работают, несмотря на непростые погодные условия. Мы в этом году их видим особенно в растениеводстве. Очень непростой год. С начала весны практически не было дождя, то есть видовая урожайность культур не очень хорошая. Надеемся, что погодные условия нам помогут. Закупили немного поменьше удобрений: не из-за того, что у нас нет денежных средств, просто на сегодняшний момент удобрения не работают при неблагоприятных погодных условиях», - уточнил он и выразил надежду, что аграрии Псковской области достигнут запланированных показателей.