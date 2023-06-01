Экономика

Псковская налоговая предупреждает об изменениях в зачете НДФЛ

Изменения в Налоговом кодексе коснутся зачета НДФЛ - новый пункт 7 статьи 78 НК РФ ввел процедуру автоматического зачета НДФЛ, который налоговый агент удержал из доходов налогоплательщиков до наступления срока его перечисления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Новое положение предусматривает, что при наличии положительного сальдо на Едином налоговом счете (ЕНС) зачисление НДФЛ в счет предстоящих обязательств по этому налогу осуществляется на основании представленного уведомления об исчисленном НДФЛ в автоматическом режиме не позднее дня, следующего за днем представления такого уведомления. То есть без заявления о распоряжении средствами ЕНС, пояснили в налоговой.

Соответственно, поступивший на ЕНС ЕНП будет автоматически списываться в счет исполнения совокупной обязанности по НДФЛ сразу после поступления уведомления от налогового агента (представляются не позднее 25 числа за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число отчетного месяца), то есть до наступления срока его уплаты (28 числа каждого месяца).

Новые правила зачета вступят в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования закона - с 30 июня 2023 года (пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 мая 2023 года №196-ФЗ).