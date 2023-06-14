Экономика

Объем импорта через госграницу в Псковской области снизился на 5% по числу партий

Объем импорта через государственную границу в Псковской области и на российско-белорусском участке в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года снизился на 5% по числу партий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ведомстве провели публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора за первый квартал 2023 года. Об итогах ветеринарного контроля в пунктах пропуска через государственную границу в Псковской области и на российско-белорусском участке рассказала начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте по Псковской области Галина Леонова.

Отдельное внимание спикер уделила товарообороту с Республикой Беларусь. Отмечалось, что на российско-белорусском участке грузопоток вырос на 8,7%. Из Республики Беларусь в Российскую Федерацию поставляется широкая номенклатура товаров: молоко и молочная продукция, мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, морепродукты, готовые пищевые продукты, корма и кормовые добавки, животные, сырье животного происхождения, пищевое и инкубационное яйцо. Грузопоток вырос на 8,7% (по количеству партий), на 5,7% по количеству транспортных средств.

Из Республики Беларусь в Российскую Федерацию поставляется широкая номенклатура товаров: молоко и молочная продукция, мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, морепродукты, готовые пищевые продукты, корма и кормовые добавки, животные, сырье животного происхождения, инкубационное, пищевое яйцо и продукты его переработки, лекарственные средства и другие грузы.

Основную часть от числа партий, поставляемых из Республики Беларусь товаров, составляет молокопродукция (44%), почти 37% - мясо и мясопродукция, 11,7% - рыбопродукция, 2,8% - корма и кормовые добавки; готовая пищевая продукция – 2,3%, 1% - пищевое и инкубационное яйцо, сырье животного происхождения – 0,4%.