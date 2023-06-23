Экономика

Цены на сидр в России могут увеличиться вдвое

Минимальную цену на сидр, медовуху и пивные напитки собираются установить в России. Соответствующие рекомендации Министерству финансов дал комитет Госдумы по экономической политике. Так парламентарии хотят защитить россиян от контрафакта и не допустить больше трагедий, подобных случившейся в начале июня, когда паленым сидром насмерть отравились 36 человек сразу в нескольких регионах страны.

Производители и эксперты алкогольного рынка введение минимальной цены на сидр в целом поддерживают. Так, Национальная ассоциация производителей традиционного сидра вскоре после трагических событий в Поволжье сама предложила жестче регулировать рынок, сообщает «Парламентская газета».

«Разумеется, зелье, которым отравились люди, нельзя назвать сидром, но репутационный удар по нашей отрасли нанесен крайне чувствительный, — отметили в ассоциации. — Теперь мы вынуждены на разных публичных площадках пояснять, что традиционный сидр, являясь продуктом брожения, не может представлять угрозы жизни и здоровью, а добросовестные сидроделы производят свой продукт исключительно в соответствии с государственными стандартами и подвергаются множественным уровням контроля и регуляции: ЕГАИС, "Честный знак", регламентирующие документы Роспотребнадзора».

По мнению сидроделов, одной только минимальной ценой ограничиваться не стоит: в числе того, что обеспечит «пищевую безопасность» россиян, они называют закрепление в законодательстве самого понятия «сидр» как напитка из натурального яблочного сока, а также создание реестра садов, пригодных для сидроделия по аналогии с реестром виноградников.

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В Национальном союзе защиты прав потребителей тоже считают, что минимальная цена необходима, причем не только на сидр, но и на медовуху, пуаре, а также на все, что называется пивными напитками и слабоалкогольными коктейлями.

«Сегодня в России настоящий сидр практически не производится, — пояснил председатель союза Павел Шапкин. — Это очень сложный напиток, имеющий к тому же четко определенную сезонность. Настоящий сидр получается только из натурального яблочного сока, а яблоки у нас в стране созревают в августе — сентябре и долго не хранятся. Поэтому на полках магазинов под видом сидра представлены в основном как раз пивные напитки и слабоалкогольные коктейли, изготовленные из восстановленного сока — концентрата и воды».

У таких подделок, по словам Шапкина, есть одно серьезное конкурентное преимущество: они, как правило, очень дешевы. Цена на них стартует от 80 рублей, в то время как настоящий сидр из натурального сырья, уверен эксперт, не может стоить дешевле 200 рублей.

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«Именно такой и должна быть минимальная цена, учитывающая себестоимость продукта, акциз, налоговые сборы, а также ту самую сезонность», — подчеркнул Шапкин.

Как минимальная цена защищает потребителя, можно убедиться на примере водки. По данным Роспотребнадзора, после ее введения количество смертей от суррогатов снизилось в два, а отравлений — в три раза.

При этом эксперты признают, что с появлением минимальной цены рынок контрафакта, разумеется, не умрет, он просто уйдет глубже в тень, а потенциально опасные суррогаты из магазинов перекочуют в подворотни и полулегальные «разливайки». Но борьба с ними — это уже тема для отдельного разговора.

Подтверждают это и в Госдуме. «Отчасти введение минимальной цены позволит не допустить на рынок откровенно недобросовестных производителей, — пояснил первый заместитель председателя комитета по экономической политике Денис Кравченко. — С другой стороны, необходимо понимать, что цены не панацея. Предлагаемое регулирование предполагает в том числе контроль через специальный реестр производителей с подробной отчетностью. Главным же аспектом все-таки является необходимость снятия моратория на проверки для отдельных производителей с учетом рискориентированного подхода. Сегодня достаточно данных, чтобы понимать, какие компании входят в зону риска, и нужна возможность эти риски предотвращать».