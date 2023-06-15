Экономика

Вернуть нельзя оставить: нужна ли отмена моратория на проверки бизнеса?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор». Тема нового выпуска - нужно ли отменить мораторий на проверки бизнеса? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В июне в ряде регионов произошло массовое отравление напитком «Мистер сидр». По разным данным, серьезно отравилось более 200 человек, погибло около 30 человек. Беда в том, что напиток настоящим сидром по факту не является. Оказалось, что это смешанный с ароматизатором метанол, продаваемый под видом пивного напитка в «наливайках». Но на одном только паленом алкоголе история, к сожалению, не закончилась. На днях стало известно о массовом отравлении шавермой в Братске. Число жертв достигло шести с лишним десятков, 29 человек госпитализированы. Причем отравление произошло в том же кафе, что и четыре года назад.

Волей-неволей возникает вопрос: почему это происходит и почему именно сейчас? На примере псевдосидра стало понятно, что какого-либо реального контроля на рынке производства и продажи в розлив алкогольной продукции фактически нет. Некоторые эксперты считают, что ряд отравлений — это одно из следствий моратория на проверки бизнеса. Но в этом и заключается проблема: после таких происшествий появляется множество желающих запретить на корню все, что только можно. Видимо, в ближайшее время контрольные и надзорные органы переключат свое пристальное внимание с производителей слабоалкогольных напитков, на кафе быстрого питания.

Нужно ли отменить мораторий на проверки бизнеса? Как он влияет на бизнес? Стало ли легче работать без проверок? Как найти «золотую середину», чтобы, с одной стороны, не «кошмарить» бизнес непрерывными проверками, а с другой - чтобы рынок не захватили недобросовестные производители товаров и услуг? Об этом – в программе «Дневной дозор».

По словам председателя Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александра Казакова, производитель напитка «Мистер сидр» в прошлом году смог избежать даже штрафа за продажу продукции без необходимых документов и отделался лишь предупреждением. По его словам, к такому судебному решению есть множество вопросов, потому что обычно производителей слабоалкогольной продукции наказывают за подобные нарушения очень серьезно.

«В прошлом году, судя по информации прессы, открытых источников и данных из реестра алкогольной продукции, этот предприниматель попадался на нарушениях. Дело рассматривалось в суде. Судья даже не выписал штраф, ограничился предупреждением, что для нашей отрасли просто нонсенс. К моим коллегам в Москве пришел Роспотребнадзор и выписал штраф 300 тысяч рублей. Это было в период пандемии, часть сотрудников на складе была без масок, и еще на производстве стоял скейтборд, на котором владелец приехал на работу. Да, они потом судились, пытались оспорить. А тут люди попались на том, что они продавали алкоголь без соответствующих документов, а суд ограничился предупреждением. Тут вопрос: может быть все-таки закон страшен не его суровостью, а его неотвратимостью?».

В каких случаях управление Роспотребнадзора по Псковской области может проводить проверки, несмотря на мораторий, рассказала руководитель ведомства Елена Припутенко. На ее взгляд, из-за ряда отравлений в регионах контроль должен быть усилен, особенно за предприятиями, которые реализуют пищевую продукцию.

«Начнем с того, что у управления Роспотребнадзора по Псковской области существует возможность проведения контрольно-надзорных мероприятий как плановых, так и внеплановых. В плановые мероприятия мы включаем проверку объектов чрезвычайно высокого риска и высокого риска. У нас есть ряд ограничений по проведению внеплановых проверок. Во-первых, мы должны их согласовывать с органами прокуратуры. Должны быть обращения, жалобы граждан должны содержать в себе информацию о непосредственной угрозе причинения вреда жизни или тяжкого вреда здоровью. Поэтому здесь не всегда получается согласовать с прокуратурой проведение проверки, учитывая, что здесь важно доказать именно наличие причины тяжкого вреда жизни и здоровью человека. Кроме того, мы можем проводить внеплановые контрольные мероприятия по требованию органов прокуратуры, а также по поручению президента Российской Федерации, по поручению председателя правительства Российской Федерации. Вот такие у нас основания для проведения контрольно-надзорных мероприятий. Остальных поводов у нас нет, к сожалению. Учитывая последнюю ситуацию с "Мистером сидр", потом ситуацию с шавермой в Иркутской области, где более 60 человек отравились, наверное, все-таки контроль должен быть усилен, особенно за теми, которые реализуют пищевую продукцию».

Мораторий на проверки бизнеса не повлиял на появление недобросовестных производителей: каждый предприниматель понимает, что в определенных случаях к нему могут прийти с проверкой, утверждает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев. Он также отметил, что история с массовым отравлением ядовитым алкоголем не связана с мораторием на проверки бизнеса.

«Мое мнение такое, что мораторий очень благотворно влияет на развитие бизнеса. Бизнес стал меньше обращаться по поводу проверок контроля за их деятельностью. По факту нет никакого всплеска серьезных нарушений, выявленных даже с помощью проверок прокуратуры, потому что прокуратура у нас не попадает под мораторий. Та тенденция, которая намечена государством в части продления моратория со стороны бизнеса, воспринимается очень положительно. Стало ли больше организаций, которые конкурируют между собой, стоит ли этот контекст связывать с отменой моратория? Думаю, что не стоит эти две вещи связывать. Конкуренция в этой части не растет из-за того, что кто-то недобросовестно работает, кто-то добросовестно. Сейчас все предприниматели понимают, что тем или иным образом они подвергнутся проверке, если они что-либо нарушат. Более того, начали действовать профилактические визиты по 248-му федеральному закону о контрольно-надзорной деятельности. Органы контроля выходят на объекты, указывают на возможные нарушения предпринимателю без наложения штрафов. Соответственно, это тоже работает. Некоторые предприниматели сами вызывают органы контроля на профилактические визиты. Я думаю, что не имеет смысла на данном этапе развития экономики рассматривать отмену моратория. Есть механизмы, которые позволяют и сейчас в этих условиях при наличии моратория проверять бизнес в случае угрозы жизни и здоровью. Тот случай, который произошел с сидром, действительно, неприятная история, которая связана с недобросовестным ведением бизнеса. В этой части я бы отметил, что это все не наличие моратория, а издержки наличия контроля в той отрасли, которая была задействована в этой неприятной ситуации. Откуда появилось это сырье? Явно прослеживается еще одна история, не связанная с предпринимательской деятельностью».

Проверки большой роли сейчас не играют: они были, есть и будут, рассказал псковский промышленник, генеральный директор холдинга «NPN», Игорь Савицкий. Он объяснил, что сдерживающим фактором для развития бизнеса является огромное количество необходимых для производства сертификатов, лицензий и программ, который ведут к удорожанию товара.

«Отсутствие проверки – это не самое главное во всем администрировании нашего бизнеса. Тут очень много формальностей, сертификаций, всякие "Честные знаки", программы, которые позволяют контролировать продажу в бизнесе, по обороту спиртного сложнейшая программа, которую надо вести, она якобы все гарантирует. То есть по большому счету упирается все не в проверки. Очень много регламентов, и абсолютно пустых. Сертификация – это вообще туфта полная, на качестве продукции отражается никак. Вот возьмите недавний пример. Росалкогольрегулирование имеет сложнейшую программу, сидят программисты, что-то там вносят. А полстраны сидром отравили. И программа работала. А трупов целый город, и никто не виноват. Они не несут никакой ответственности. А ведение всех этих программ – это удорожание продукции. Мы с вами платим за это своими рублями, на 10-15% переплачиваем за любую бутылку алкоголя. Именно эти вещи сдерживают бизнес. Куча наглых чиновников обогащается за счет не только предпринимателя, а народа. Вот это мешает бизнесу. А проверки были, есть и будут. Никакой закон не убережет. Захотят вас проверить – всегда найдут формальные причины».

Мораторий на проверки бизнеса отменять не нужно, уверен президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов. Однако он отметил, что есть некоторые сферы производства, которые нужно контролировать постоянно: это продукты питания, напитки, фармацевтика и частично косметика.

«Уверен, что мораторий на проверки бизнеса отменять не надо. Более четко нужно выделить те области, в которых контроль за качеством продукции должен быть постоянным. Это все, что относится к сфере пищевой, фармацевтической деятельности, то, что для жизни человека является очень критическим. Если бы был более детальный контроль среди тех органов, которые контролируют качество продукции, было бы все по-другому. Но где-то же он добывал непонятные сертификаты соответствия на алкогольсодержащую продукцию. Более того, даже оказалось, что спирт, который использовался, был таинственным образом похищен со складов учреждения полиции, которая должна его охранять и давно уже утилизировать. Тем не менее, это говорит о том, что проверки нужно проводить, в том числе и того, что происходит с наиболее опасными, изъятыми в свое время полицией, продуктами неизвестного производства или известного производства, но представляющими опасность для дальнейшего применения. И там наводить порядок. Нужно всегда делать правильные выводы и не делать бизнес из-за одного преступника заложником всей ситуации, которая складывается. Это повредит всем, потому что экономика страны держится на бизнесе. Никто из чиновников, к сожалению, денег не зарабатывает, а только тратит. Деньги для экономического потенциала страны зарабатывает бизнес. Поэтому к нему нужно относиться достаточно щадяще. Но в особо чувствительных для человеческого здоровья темах контроль должен быть постоянный за качеством выпускаемой продукции: качество продуктов питания, естественно, напитков, фармацевтических изделий, части косметики, должно быть под постоянным контролем».

Мораторий на проверки бизнеса довольно условный, проверки проходят и сейчас, причем не только в случае угрозы жизни людей, утверждает заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь. По его мнению, важно не столько усиливать контроль за легальным бизнесом, сколько пресекать подпольное производство.

«Мораторий, на мой взгляд, условный, потому что я знаю, что бизнес сейчас проверяют, и не касаемо алкоголя или пищевой продукции. Но если рассматривать конкретно эти случаи с отравлением сидром и шаурмой, то и до введения моратория люди отравились, не меньше, чем сейчас. Важно пресекать подпольное изготовление этих продуктов, чтобы предприниматели соблюдали действующее законодательство. А мораторий, на мой взгляд, снимать не нужно. Нужно не наказывать, а нужно профилактику проводить, чтобы этого не было».

Очевидно, бизнес всерьез опасается снятия моратория на проверки, ужесточения контроля, а также снижения продаж качественной легальной продукции из-за негативного информационного фона. Но проблема заключается в том, что данная ситуация - это не вопрос контроля за добросовестными производителями.

История с отравлением паленым алкоголем может лишний раз подтвердить, что нынешние антиалкогольные меры, основанные на запретах, не работают. Ведь на самом деле запрет продавать качественный алкоголь в обычном магазине после определенного часа и полностью «безалкогольные дни» привели к тому, что на каждом углу появились неподконтрольные наливайки. Некоторые из них реализуют смертельно ядовитый алкоголь.

Гайки можно и дальше закрутить, но ударит это опять исключительно по легальному производителю, а искать нарушителей нужно в других местах: нелегальную продукцию, как правило, производят подпольно. Поэтому необходимо пресекать производство и продажу именно подпольного товара.

Анастасия Сливинская