Экономика

Актуальные для бизнес-сообщества вопросы стали темой встречи Михаила Ведерникова с Аркадием Мурылевым

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей региона Аркадием Мурылевым, который представил годовой отчет о своей деятельности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного правительства.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В начале встречи глава региона обозначил, что бизнес сейчас работает в непростых условиях, а экономика региона сталкивается с новыми вызовами. «Если есть предложения, как сделать условия для бизнеса комфортнее, мы обязательно это проработаем», — добавил Михаил Ведерников.

Аркадий Мурылев проинформировал, что основной частью деятельности уполномоченного остается работа с обращениями, проводятся круглые столы и другие мероприятия, направленные на информирование предпринимателей, обсуждение насущных вопросов. «В целом бизнес с проблемами справляется. Об этом, например, говорит положительная тенденция в динамике малого и среднего бизнеса. Количество субъектов МСП растет. Это значит, что мы создаем в регионе условия, при которых бизнес открывается и начинает работать», — обратил внимание бизнес-омбудсмен.

По итогам анализа обращений от предпринимателей выявлены вопросы, носящие систематический характер. Один из них касается взаимодействия бизнеса и муниципальных властей в рамках государственных контрактов. В этой части, как отметил Аркадий Мурылев, работа ведется с обеими сторонами, чтобы предотвращать конфликтные ситуации.

Обозначен и вопрос финансовой задолженности организаций сферы здравоохранения перед поставщиками в рамках госконтрактов. «Эту тему держим на контроле, здесь наблюдается тенденция на улучшение ситуации. Мы принимаем в настоящее время точечные меры, но работаем и над комплексным решением», — обратил внимание губернатор.

Михаил Ведерников обсудил с Аркадием Мурылевым внедрение дизайн-кода на территории муниципалитетов. Глава региона поблагодарил подавляющее число предпринимателей, которые подошли к этому ответственно и провели замену вывесок и рекламных конструкций в установленные сроки. «Населенные пункты совершенно по-другому открываются», — отметил губернатор.

Темами рабочей встречи также стали сроки подключения бизнеса к электросетям, возможности перецепки грузов в таможенной зоне на пограничных пунктах пропуска. По этим вопросам глава региона выразил готовность оказать содействие со стороны правительства области и проработать их с профильными специалистами.