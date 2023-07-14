Экономика

Названа средняя зарплата на предприятиях Великих Лук на конец 2022 года

Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях города Великие Луки на конец 2022 года составляла 42,4 тысячи рублей и увеличилась в действующих ценах к аналогичному периоду 2021 года на 12,9%. Об этом в ходе отчета о своей деятельности за 2022 год сообщил глава Великих Лук Николай Козловский на сессии городской Думы 14 июля.

Фото: Великолукская городская Дума

«В течение года на крупных и средних предприятиях города был обеспечен стабильный рост средней заработной платы. На конец 2022 года она составила 42,4 тысячи рублей и увеличилась в действующих ценах к аналогичному периоду 2021 года на 12,9%», - сказал Николай Козловский.

Несмотря на санкции, в 2022 году в городе Великие Луки продолжился устойчивый экономический рост, отметил он. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, составил 104,1% к 2021 году, в том числе по обрабатывающим производствам – 109,2% к 2021 году. Общий оборот производства товаров и услуг по крупным и средним организациям за 2022 год составил 139 миллиардов 492 миллиона рублей и увеличился по сравнению с 2021 годом на 106%.