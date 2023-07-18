Экономика

Гели для душа и подушки подешевели в Псковской области

Гели для душа и подушки подешевели в Псковской области за июнь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Изображение: Псковстат

Выросли цены на такие непродовольственные товары, как: плиты ДСП и ОСБ – на 6,5%, электроутюги – на 5,7%, комплекты столовых приборов – на 4,6%, ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, бинты – на 3,5%. В то же время подешевели: гели для душа – на 7,3%, подушки – на 3,6%, электропылесосы – на 3,4%, смарт-часы – на 3,3%.

Из лекарственных препаратов значительнее других выросли цены на цитрамон – на 5,7%, цефтриаксон – на 5,5%, натрия хлорид – на 5,2%, омепразол – на 4,5%. Наиболее подешевели: перекись водорода – на 3,9%, аскорбиновая кислота и йод – на 2,8%, нафазолин – на 2,6%.

Среди товаров первой необходимости максимальный рост цен отмечен на сухие корма для животных – на 4,9%, туалетную бумагу – на 3,8%, бутылочки для кормления – на 2,7%. Стали ниже цены на хозяйственное мыло – на 2,8%, дезинфицирующее средство для поверхностей – на 2,5%.

Отметим, в июне в Псковской области цены выросли на 0,5% (по России в целом – на 0,4%). В наибольшей степени выросла стоимость услуг – на 0,6%. Цены на продовольственные и непродовольственные товары выросли одинаково – на 0,4%.