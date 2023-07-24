Экономика

Российский малый бизнес получил господдержку на 770 млрд рублей

Малое и среднее предпринимательство (МСП) в России за первое полугодие 2023 года получило господдержку на сумму более 770 млрд рублей.

Соответствующие вопросы о поддержке малого бизнеса и результаты воплощения нацпроекта МСП за первые шесть месяцев обсуждались на совещании, которое прошло в координационном центре правительства, сообщает RuNews24.

В ходе совещания первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что российским предпринимателям доступны различные льготные финансовые продукты, реализуемые через банки и региональные микрофинансовые и гарантийные организации. В итоге только с января по июль было заключено порядка 53 000 договоров.

Также заключено порядка 18 500 кредитных договоров, сумма которых перешла за отметку 340 млрд рублей. Еще по одной программе (стимулирование кредитования, ПСК) — 3 300 кредитных договоров на более чем 130 млрд рублей.

Сыграла свою роль и программа инвесткредитования (входят программы 1764 и ПСК), по которой было заключено 611 договоров на почти 72 млрд рублей.