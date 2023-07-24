Экономика

Объемы промышленного производства в Псковской области выросли почти на 10%

Объемы промышленного производства в Псковской области в январе-июне 2023 года выросли на 9,7% по сравнению с январем-июнем 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

При расчете индекса промышленного производства учитывается динамика выпуска продукции и оказания услуг в сырьевом секторе, обрабатывающих отраслях, тепло- и электроэнергетике, а также в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.

Рост объемов выпуска продукции в обрабатывающих производствах составил 9,7%. Отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, показали увеличение на 25,1%.

В сырьевом секторе объемы добычи полезных ископаемых сократились по сравнению с январем-июнем 2022 года на 0,6%. Энергетический сектор, тепло- и газоснабжение показали снижение на 4,5%.

Среди обрабатывающих производств максимальный рост объемов производства по сравнению с январем-июнем 2022 года продемонстрировали: производство химических веществ и химических продуктов – в 2 раза, резиновых и пластмассовых изделий – в

1,9 раза, прочих транспортных средств и оборудования – на 80,1%.

Наибольшее снижение объемов металлургическое – на 25,6%, прочей неметаллической минеральной продукции – на 20%, прочих готовых изделий – на 13%, бумаги и бумажных изделий – на 8,4%, пищевых продуктов – на 5,9%.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности в январе-июне 2023 года на сумму 91,6 млрд рублей. Доля продукции обрабатывающих производств составила 86%.