Экономика

Владимир Гутенев: Россия всегда была интеллектуальным донором

Россия всегда была интеллектуальным донором, а не реципиентом. Такое мнение озвучил председатель комитета Государственной Думы РФ по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Когда мы придумываем ЖК-панели, а потом покупаем телевизоры Samsung и так далее. Это говорит не том, что у нас существует проблема с интеллектом. Мы всю жизнь были интеллектуальными донорами, а не реципиентами. Сейчас, на мой взгляд, мы поступаем абсолютно правильно в новых условиях, вкладываясь в перспективное направление», - сказал Владимир Гутенев.

В пример депутат привел международный ядерный центр в Дубне Московской области.

«Думаю, на ближайшее десятилетие коллайдер "Ника", а это один из основных элементов в Дубне, будет магнитом, который будет притягивать всех выдающихся ученых мира», - подытожил он.