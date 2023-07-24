Владимир Гутенев: Россия всегда была интеллектуальным донором

Россия всегда была интеллектуальным донором, а не реципиентом. Такое мнение озвучил председатель комитета Государственной Думы РФ по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В пример депутат привел международный ядерный центр в Дубне Московской области.
«Думаю, на ближайшее десятилетие коллайдер "Ника", а это один из основных элементов в Дубне, будет магнитом, который будет притягивать всех выдающихся ученых мира», - подытожил он.