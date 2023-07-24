Псковские организации с начала года получили 32 услуги на платформе «Мой экспорт»

С начала года организации Псковской области благодаря цифровой платформе «Мой экспорт» получили 32 услуги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.
Всего на сервисной платформе в Псковской области зарегистрировано 25 организаций, десять из них активно пользуются ее услугами.
Цифровая платформа «Мой экспорт» (ИС «Одно окно») — это комплексная цифровая экосистема, которая призвана обеспечить бизнесу онлайн доступ к государственным и иным услугам, сопровождающим выход компаний на экспорт, пояснили в правительстве.
На базе платформы также работает витрина для поставщиков услуг «Профессионалы экспорта», задача которого - расширить набор услуг, которые экспортер сможет получать дистанционно по принципу «одного окна», в том числе от коммерческих компаний.
Сервис обеспечивает вовлечение, в первую очередь, юридических, а также логистических, аналитических и других организаций, осуществляющих экспортный консалтинг, в развитие российского экспорта, создавая как для экспортеров, так и для поставщиков услуг удобный цифровой рынок, подчеркнули в правительстве.
Сервис «Мой бизнес» создан АО «Российский экспортный центр» в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».