Экономика

Валерий Лесников призвал больше привлекать к развитию области местный бизнес

Руководитель регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Валерий Лесников призвал привлекать для развития Псковской области местных предпринимателей. Своими размышлениями он поделился в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сейчас региональной властью разработаны проекты развития семи территорий Псковской области, и там можно найти достаточно много инвестиционных проектов. Надо понимать, что нужна совместная работа власти и бизнеса, власти региональной, муниципальной и, естественно, предпринимательского сообщества. Есть принцип развития территории, например, Палкинский или Печорский районы, где нужно развивать линию предпринимательской хозяйственной деятельности в том виде, в которой определено в проектах. Привлекать нужно наших предпринимателей, из Псковской области, чтобы они участвовали в этих проектах. Хорошо, когда в Пушкинских Горах гостиницу строят, но это не псковский предприниматель, это бизнес из Санкт-Петербурга, они этот проект реализуют», – отметил Валерий Лесников.

Он добавил, что сегодня в России бизнес активно поддерживают и финансируют банки, благодаря чему при составлении грамотного бизнес-плана предпринимательскую деятельность можно открыть, не имея стартового капитала.

«Финансовых средств сегодня достаточно, чтобы начинать инвестиционные проекты. Нужна предпринимательская инициатива, понимание предпринимателя, что он будет делать и как он будет окупать проект. Всегда есть направления, в которые можно включить наших активных предпринимателей, но без поддержки власти это сделать очень сложно», – подытожил Валерий Лесников.