Валерий Лесников призвал больше привлекать к развитию области местный бизнес

Руководитель регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Валерий Лесников призвал привлекать для развития Псковской области местных предпринимателей. Своими размышлениями он поделился в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он добавил, что сегодня в России бизнес активно поддерживают и финансируют банки, благодаря чему при составлении грамотного бизнес-плана предпринимательскую деятельность можно открыть, не имея стартового капитала.
«Финансовых средств сегодня достаточно, чтобы начинать инвестиционные проекты. Нужна предпринимательская инициатива, понимание предпринимателя, что он будет делать и как он будет окупать проект. Всегда есть направления, в которые можно включить наших активных предпринимателей, но без поддержки власти это сделать очень сложно», – подытожил Валерий Лесников.