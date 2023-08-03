Налоговая усовершенствует модель взаимодействия с населением

Усовершенствована модель взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами в рамках Единого налогового счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.
Cовершенствующие порядок уплаты и учета обязательств налогоплательщиков в рамках ЕНС изменения внесены в части I НК РФ. В соответствии с данными нововведениями:
Теперь индивидуальные предприниматели смогут направлять документы, используя неквалифицированную электронную подпись (НЭП) физического лица. С ее помощью можно отправлять в налоговый орган уведомление об исчисленных налогах, их авансовых платежах, сборах, страховых взносах, а также заявление о распоряжении путем зачета в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога. Раньше для этого требовалась квалифицированная электронная подпись (КЭП).
Использованная для погашения предстоящих платежей сумма вернется на ЕНП, если надо будет оплатить долги с уже наступившим сроком. Кроме того, сумма к уплате по сводному налоговому уведомлению теперь будет рассчитываться с учетом имеющейся переплаты на ЕНС.
Отмена нужна для того, чтобы погасить более ранний долг и избавиться от излишней суммы пени. Средства вернутся на ЕНП для оплаты обязанностей с уже наступившим сроком. Использование зачтенных для погашения будущих обязательных платежей начинается с наименьшей суммы.
Если будет досрочно представлено уведомление о сумме, подлежащей перечислению во внебюджетные фонды, необходимые средства будут списаны с ЕНС, не дожидаясь 28 числа месяца, следующего за отчетным. Аналогичная норма действует в отношении НДФЛ с 29 июня 2023 года.
Для контроля корректности формирования совокупной обязанности налогоплательщика вводятся контрольные соотношения к налоговым декларациям и уведомлениям.
Их перечень будет утвержден приказом ФНС России. Это исключит конфликтные ситуации при ошибках в декларациях и уведомлениях, а также позволит не допустить негативных последствий сдачи искаженной отчетности.
Указанные поправки вступают в силу с 1 октября 2023 года.