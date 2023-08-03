Экономика

Налоговая усовершенствует модель взаимодействия с населением

Усовершенствована модель взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами в рамках Единого налогового счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Cовершенствующие порядок уплаты и учета обязательств налогоплательщиков в рамках ЕНС изменения внесены в части I НК РФ. В соответствии с данными нововведениями:

Упрощается порядок сдачи документов через личный кабинет налогоплательщика.

Теперь индивидуальные предприниматели смогут направлять документы, используя неквалифицированную электронную подпись (НЭП) физического лица. С ее помощью можно отправлять в налоговый орган уведомление об исчисленных налогах, их авансовых платежах, сборах, страховых взносах, а также заявление о распоряжении путем зачета в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога. Раньше для этого требовалась квалифицированная электронная подпись (КЭП).

Введен льготный режим уплаты имущественных налогов.

Использованная для погашения предстоящих платежей сумма вернется на ЕНП, если надо будет оплатить долги с уже наступившим сроком. Кроме того, сумма к уплате по сводному налоговому уведомлению теперь будет рассчитываться с учетом имеющейся переплаты на ЕНС.

Установлена очередность признания денежных средств единым налоговым платежом при отмене зачета.

Отмена нужна для того, чтобы погасить более ранний долг и избавиться от излишней суммы пени. Средства вернутся на ЕНП для оплаты обязанностей с уже наступившим сроком. Использование зачтенных для погашения будущих обязательных платежей начинается с наименьшей суммы.

Скорректирован порядок погашения страховых взносов.

Если будет досрочно представлено уведомление о сумме, подлежащей перечислению во внебюджетные фонды, необходимые средства будут списаны с ЕНС, не дожидаясь 28 числа месяца, следующего за отчетным. Аналогичная норма действует в отношении НДФЛ с 29 июня 2023 года.

Для контроля корректности формирования совокупной обязанности налогоплательщика вводятся контрольные соотношения к налоговым декларациям и уведомлениям.

Их перечень будет утвержден приказом ФНС России. Это исключит конфликтные ситуации при ошибках в декларациях и уведомлениях, а также позволит не допустить негативных последствий сдачи искаженной отчетности.

Указанные поправки вступают в силу с 1 октября 2023 года.