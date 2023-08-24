Экономика

Псковичам рекомендовали проверить актуальность сведений об объектах налогообложения

УФНС России по Псковской области в преддверии массовой рассылки налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов за 2022 год рекомендует гражданам, обладающим правами собственности на недвижимость, транспортные средства и земельные участки, проверить актуальность данных о своих объектах налогообложения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проще всего это сделать в интернет-сервисе "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" (далее – Личный кабинет) во вкладке "Имущество". Именно здесь отражена информация о транспортных средствах и объектах имущества налогоплательщика, указан кадастровый номер объекта, его адрес места нахождения, площадь, кадастровая стоимость и другие сведения», - сообщила начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества №1 Татьяна Волкова.

При обнаружении ошибки в характеристиках имущества, наличии записи об объекте, которого нет, или отсутствии информации об имеющихся объектах, необходимо обратиться в налоговый орган. Для этого следует либо перейти в раздел «Имущество» или же в разделе «Каталог обращений» выбрать вкладку «Уточнить (изменить) сведения в личном кабинете».

Информацию данного характера также можно направить другим удобным способом:

в электронном виде - через сервис «Обратиться в ФНС России»;

письменно - направив письмо в соответствующий налоговый орган;

лично - посетив налоговый орган.

В УФНС напомнили, что имущественные налоги исчисляются на основании сведений, направленных в налоговую службу регистрирующими органами. Если, по мнению налогоплательщика, в личном кабинете имеется неактуальная (некорректная) информация об объекте имущества, то налоговый орган запросит уточняющие сведения в регистрирующих органах, и актуализирует сведения об имуществе при поступлении уточненных данных.

В случае, если в личном кабинете не отражена информация об имуществе, которое приобретено или отчуждено буквально «на днях», следует учитывать, что для регистрирующих органов срок для передачи данных в налоговый орган установлен в течение 10 дней со дня соответствующей регистрации.