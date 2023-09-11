Экономика

Производство красной икры в России в 2023 году может удвоиться

Росрыболовство в связи с удачной лососевой путиной не исключает, что производство красной икры в РФ в 2023 году может удвоиться, цена ожидается достаточно низкой, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«Икры хватит для всех потребителей, и цена будет достаточно низкая, я думаю, потому что очень много поймали горбуши, а это такой социальный вид лососевых, достаточно недорогая. И в достаточно хорошем объеме идет на внутренний рынок, поэтому икры будет достаточно», - приводит слова Шестакова РИА Новости.

Комментируя ожидания по объему производства красной икры, он сказал: «Можно от вылова отталкиваться, примерно в два раза где-то (вырастет - ред.)».

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В 2022 году в России было произведено 10 тысяч тонн икры лососевых, а в предыдущем, нечетном 2021 году - около 23 тысяч тонн. По данным Рыбного союза, спрос на красную икру на внутреннем рынке обычно оценивается примерно в 16-17 тысяч тонн в год.

Ранее сообщалось, что осенью цена на лосось в магазинах федеральных сетей снизится на 10–25%.