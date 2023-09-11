Общество

Средняя отпускная цена на горбушу упала в России

Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) подсчитали, что к 6 сентября средняя отпускная цена на горбушу упала до минимума 25 июня 2022 года и составила 152 рубля за один килограмм продукта.

«С начала путины цена на горбушу снизилась в 1,7 раза. Одним из факторов, повлиявших на это, стала успешная путина», - заявили в ВАРПЭ.

Президент ассоциации Герман Зверев рассказал, что по данным на 5 сентября выловлено более 572 тысячи тонн тихоокеанского лосося и это самый высокий показатель за последние пять лет. Стоимость горбуши менялась с начала путины и до сих пор цена не зафиксировалась, пишет RuNews24.

«Достигнув пика в 350 рублей в начале июля, к концу месяца цена упала вдвое, сейчас снижение идет более медленными темпами, но пока цена не зафиксировалась», - уточнил Зверев.