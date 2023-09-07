Экономика

Лосось в магазинах будут продавать на 10–25% дешевле

Осенью цена на лосось в магазинах федеральных сетей снизится на 10–25%. Рыба с минимальной наценкой появится в сентябре в «Глобусе», затем в магазинах других сетей-участников проекта: «Вкус Вилл», «Магнит», «Ашан» и другие. Об этом сообщили в Рыбном союзе и подтвердили ритейлеры.

В рамках проекта «Камчатская рыба», который курирует Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, ритейлеры будут закупать продукцию напрямую у рыбаков и продавать с минимальной наценкой. Ранее сети закупали ее у посредников, а те не могли гарантировать поставки качественного продукта, нужного объема, часто корректировали цену, что создавало проблему с реализацией продукта на полке. Новый проект позволит решить эти вопросы, считает бизнес.

При этом ассортимент по новой схеме поставки может быть широким — лососевые, нерка, кижуч, как в замороженном виде, так и готовая к употреблению продукция, пишут «Известия».

Переговоры о завозе рыбы ведутся сейчас с рыбопромышленными компаниями Камчатского края, среди которых, по словам участников рынка, «Тымлатский рыбокомбинат», «Океанрыбфлот», «Озерновский рыбоконсервный завод №55», «Устькамчатрыба».