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Экономика

Гостиницы и легкую промышленность в Псковской области освободят от НДС

15.09.2023 12:37|ПсковКомментариев: 0

Предприятия общественного питания, туристического сектора и легкой промышленности в Псковской области освободят от уплаты налога на добавленную стоимость. Такое решение стало итогом встречи губернатора Михаила Ведерникова и председателя регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева. Видео размещено в Telegram-канале главы региона. 

«Имеются положительные итоги эксперимента, который проводила налоговая служба, по освобождению от НДС предприятий общественного питания. Там есть положительная динамика по уплате налогов НДФЛ взамен на освобождение от НДС. Такую меру поддержки планируется распространить на организации туристического сектора, потому что практически в каждой гостинице есть общепит, и они пока в эту меру не попадают. И кроме того, есть еще трудоемкие ручные производства. Для нашего региона это легкая промышленность, в ней тоже думаем рассмотреть такую меру», - отметил Андрей Михеев.

«Хорошо, Готовьте документы», - ответил на предложение Михаил Ведерников.

Теги: #регион60 #налоги #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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