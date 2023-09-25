Экономика

Доходная часть бюджета Пскова на 2023 год выросла почти на 4 млн рублей

Доходы бюджета города Пскова на 2023 год увеличиваются на сумму 3,8 млн рублей. Об этом с очередной 15-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва 29 сентября передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Расходная часть бюджета Пскова также изменяется на 3,8 млн рублей. Как пояснила начальник финансового управления администрации города Пскова Тамара Винт, изменения в бюджет Пскова вносят за счет изменений из вышестоящих бюджетов.

С учетом изменений, доходы бюджета Пскова составляют свыше 7 млрд 365 млн рублей, расходы – более 7 млрд 536 млн рублей.

Депутаты проголосовали «за» единогласно. Отметим, на сессии присутствовали 15 из 25 депутатов.