Экономика

Допустимая ставка кредита для бюджета Пскова увеличена до 16,52% годовых

Допустимая ставка кредита для бюджета города Пскова увеличена с 9,26% до 16,52% годовых. Об этом с очередной 15-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва 29 сентября передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как пояснила начальник финансового управления администрации города Пскова Тамара Винт, изменения в решение Псковской городской Думы от 30 июня 2023 года №239 «О привлечении кредитных ресурсов в 2023 году» пришлось внести, поскольку Центральный банк Российской Федерации 15 августа повысил ключевую ставку до 12%, что повлияло на рост процентов по кредитным продуктам. После ключевая ставка была повышена до 13% годовых.

В связи с этим администрация города Пскова попросила разрешить открыть в 2023 году невозобновляемую кредитную линию с лимитом выдачи 220 млн рублей сроком на 365 дней по ставке не выше 14,92% годовых для финансирования дефицита бюджета города Пскова.

Как заметил председатель городской Думы Александр Гончаренко, в проекте решения гордумы есть редакционная правка, согласно которой предельный размер ставки увеличен до 16,52% годовых.

Депутаты проголосовали «за» единогласно. Отметим, на сессии присутствовали 15 из 25 депутатов.