Экономика

Псковский бизнес-омбудсмен рекомендовал новичкам регистрировать ИП через сервис Сбера

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев уже рекомендовал будущим предпринимателям регистрировать бизнес через сервис Сбера РБиДОС (сервис по регистрации бизнеса и дистанционному открытию счёта). Об этом он сообщил в ходе круглого стола в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Когда ко мне приходили будущие предприниматели на периоде стартапа и консультировались по поводу того, как и где регистрировать бизнес, я рекомендовал, в том числе, обращаться в Сбер, это упрощает открытие и счета, и бизнеса — все в одной точке», - сказал Аркадий Мурылев.

По мнению бизнес-омбудсмена, сервис РБиДОС особенно полезен тем, кто пока не знаком с внутренней кухней предпринимательства.

«Конечно, при регистрации могут возникать сложности — после проверки документов налоговая может отказать в регистрации, бывают такие случаи. Бывает, предприниматели обращаются, когда сведения не подтверждены или не правильно составлены документы и так далее. Сбер, я так понимаю, в этом смысле помогает избежать неточностей. Конечно, интерес банка здесь тоже есть — не только помочь, но и оставить клиента у себя, это тоже элемент бизнеса», - заметил гость студии.

Как отметил еще один участник круглого стола — управляющий Псковским отделением Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Владимир Компаниец — документы в РбиДОС подаются в электронном виде с помощью мобильного приложения. Регистрация бизнеса занимает от 1 до 5 рабочих дней с момента подписания документов (в среднем 3 дня). Счёт будет открыт сразу после регистрации бизнеса в мобильном приложении одновременно с бизнесом.