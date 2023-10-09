Экономика

Попытки начать бизнес предпринимают менее 25% людей — Владимир Зубов

Попытки начать вести бизнес предпринимают менее 25% людей, это общемировая тенденция. Об этом президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов сообщил в ходе круглого стола в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Суть в том, что только от 20 до 25% населения любого региона или страны, это общемировая тенденция, стремятся, хотят проявить себя в бизнесе. От "хотелок" до регистрации доходят 15%, они регистрируют бизнес и пытаются его запустить», - сказал Владимир Зубов.

По его словам, в дальнейшем ведут бизнес только 6-7% предпринимателей.

«Только 6-7% потом действительно работают, берут ответственность, это та золотая часть, которая создает рабочие места и добавленную стоимость», - заметил гость студии.