Попытки начать бизнес предпринимают менее 25% людей — Владимир Зубов

Попытки начать вести бизнес предпринимают менее 25% людей, это общемировая тенденция. Об этом президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов сообщил в ходе круглого стола в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».
По его словам, в дальнейшем ведут бизнес только 6-7% предпринимателей.
«Только 6-7% потом действительно работают, берут ответственность, это та золотая часть, которая создает рабочие места и добавленную стоимость», - заметил гость студии.