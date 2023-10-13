Экономика

Об изменениях в налоговом уведомлении напомнили псковичам

Для уплаты имущественных налогов в налоговом уведомлении указываются все необходимые реквизиты для перечисления платежей в бюджетную систему, которые зашифрованы в QR-коде, штрих-коде и уникальном идентификаторе начислений (УИН). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Если раньше вышеуказанные реквизиты (QR-код, штрих-код и УИН) формировались по каждому налогу, то в этом году в связи с переходом с 1 января 2023 года на уплату налогов через единый налоговый счет в налоговом уведомлении сформирован единый QR-код, штрих-код и УИН по всем имущественным налогам.

На основании этих реквизитов и осуществляется уплата налогов через банковские терминалы, кассы или мобильные приложения.

В налоговом уведомлении указывается только то имущество, по которому исчислен налог. Например, в уведомлении не будет объекта, по которому налогоплательщик пользуется налоговой льготой.

Более подробная информация, связанная с получением налоговых уведомлений и уплатой налогов, размещена на сайте ФНС России в промостранице «Налоговое уведомление 2023 года».

Напомним, гражданам, которые имеют в собственности недвижимое имущество, землю и транспортные средства, необходимо уплатить исчисленные налоги за 2022 год в срок не позднее 1 декабря 2023 года.