Экономика

Новую норму закона о списании страховых взносов разъяснили псковичам

Новая норма налогового законодательства позволяет оперативнее списывать с Единого налогового счета страховые взносы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

1 октября вступила в действие норма, предусмотренная пунктом 9 статьи 78 НК РФ. Пункт 9 был введён законом №389-ФЗ от 31 июля 2023 года, отметили в налоговой.

Данное нововведение позволяет до наступления установленного срока уплаты страховых взносов засчитывать положительное сальдо единого налогового счета (ЕНС) в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате страховых взносов сразу после поступления уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов (далее уведомление) или расчета по страховым взносам (далее расчет).

В ведомстве отметили, что уведомление или расчет обязательно должны содержать информацию об уплаченной плательщиком сумме страховых взносов.

То есть до наступления установленного срока уплаты суммы страховых взносов, поступающие от плательщиков, уплачивающих страховые взносы в месяце, за который такие взносы были исчислены, засчитываются в счет исполнения предстоящей обязанности при представлении уведомлений или расчетов по страховым взносам.

Положительное сальдо ЕНС будет списываться в счёт уплаты страховых взносов на следующий день после поступления уведомления об исчисленных суммах или РСВ, но только после зачета денежных средств в счет исполнения обязанности по уплате налога на доходы физических лиц.

Подробные разъяснения даны в письме ФНС России.